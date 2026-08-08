Las jábegas toman el Puerto de Málaga y La Cala del Moral se luce

Las aguas del Puerto de Málaga fueron testigos este sábado de la disputa de la 64ª edición del Gran Premio Ciudad de Málaga, la última de las pruebas puntuables de la Liga Provincial de Barcas de Jábega - Copa Pepe Almoguera. La jornada volvió a dejar estampas fantásticas desde el Muelle Uno y Dos y la competición no defraudó con algunas mangas muy igualadas, decididas en los últimos metros.

Un día más, las embarcaciones de La Cala del Moral volvieron a demostrar su alto nivel. Se llevaron la victoria en cuatro de las siete categorías. Torre del Mar se llevó dos y Pedregalejo, una.

Resultados y clasificaciones generales

En la categoría Veterano Femenino se impuso en la jornada de este sábado La Cala A (6:42.09), seguido de Remo Rincón y La Cala B, en segunda y tercera posición, respectivamente. En la clasificación general, la victoria también ha sido para La Cala del Moral A (84), por delante de la otra embarcación caleña (77) y de La Araña B, tercera (57).

En Veterano Masculino, el triunfo en las aguas del Muelle Uno fue para Torre del Mar A (5:59.49). La Araña fue segundo y Remo Rincón, tercero. El triunfo en la general ha sido para Torre del Mar (90), dominador del circuito de inicio a fin. La segunda plaza se ha decidido por solo un punto: La Araña se lo llevó con 69 puntos, por 68 de Remo Rincón.

En categoría Cadete, la victoria en esta ocasión fue para Torre del Mar (3:01.38), en una manga muy igualada en la que superó por pocos metros a las dos embarcaciones de La Cala. En la general, el triunfo total también ha sido para Torre del Mar (87 puntos), seguido de muy cerca de La Cala A (84) y de La Cala B (72).

En Juvenil Femenino, La Cala logró una victoria muy holgada (7:01.59). Mostró un gran dominio sobre el resto de embarcaciones. Torre del mar fue segunda y La Carihuela, tercera. La clasificación general al término de la competición puntuable mostró el mismo orden que en la última prueba. Victoria incontestable de La Cala del Moral (90 puntos). Segundo fue Torre del Mar (79) y tercera, La Carihuela (62).

En Juvenil Masculino, más de lo mismo. Triunfo incontestable de los remeros de La Cala del Moral (6:07.22). La segunda y tercera posición, en este orden, fue para La Carihuela y Torre del Mar. La general la ha dominado con holgura La Cala (90) sobre Torre del Mar (77) y La Carihuela (70), que completan el podio.

En la categoría Absoluto Femenino, el premio del día se lo llevó Pedregalejo (6:28.97). Triunfo amplio sobre La Cala -segundo-, Remo Rincón -tercero- y el resto de embarcaciones. La general siguió el mismo orden: Pedregalejo (90), La Cala del Moral (70) y Remo Rincón (66).

Y por último, en Absoluto Masculino, nuevo triunfo para La Cala A (5:56.76). A solo dos segundos entró La Carihuela y el tercer puesto fue para La Cala B. En esta categoría, la clasificación general también ha tenido color caleño. Triunfo para La Cala A (76 puntos), seguido de Torre del Mar (71) y La Carihuela (62).

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Clasificación por clubes

En el ranking global por clubes tras la disputa de todas las pruebas puntuables, el triunfo fue para el Club de Remo de La Cala del Moral (76,20). El segundo puesto fue para Remo Rincón (61). Cerró el podio el Club de Remo Faro de Torre del Mar (59,44).