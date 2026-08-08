Málaga abre ayudas de hasta 10.000 euros para deportistas: quién puede pedirlas y hasta cuándo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobó el pasado 28 de julio estas becas, cuya dotación asciende este año a 84.000 euros, cerca de 14.000 euros más.

Las ayudas están dirigidas a deportistas malagueños que hayan representado a la Federación Española correspondiente en competiciones oficiales internacionales no profesionales, así como a deportistas individuales de élite que puedan acceder a ellas por sus resultados en competiciones internacionales de categoría absoluta.

Para poder acogerse a la convocatoria, estas competiciones deben estar organizadas por una Federación Deportiva reconocida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) o el Comité Olímpico Internacional (COI).

Quién puede solicitar las ayudas para deportistas en Málaga

La finalidad de estas becas es apoyar a deportistas que estén empadronados y residan en Málaga capital, representen a la Federación Española correspondiente y participen en competiciones oficiales de ámbito internacional.

La convocatoria se divide en dos líneas de ayudas, con diferentes requisitos y cuantías en función de la trayectoria y los resultados deportivos obtenidos.

Ayudas de hasta 2.000 euros para deportistas internacionales

La primera línea está destinada a deportistas de especialidades individuales que hayan sido internacionales con la selección española al menos en una ocasión, en cualquiera de las categorías establecidas.

Para optar a esta modalidad, esa participación internacional debe haberse producido durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y la fecha de presentación de la solicitud.

La cuantía máxima de cada beca es de 2.000 euros, mientras que el presupuesto global reservado para esta primera línea asciende a 24.000 euros.

Hasta 10.000 euros por resultados en mundiales y europeos

La segunda modalidad se dirige a deportistas de especialidades individuales que hayan conseguido resultados entre el primer y el octavo puesto en competiciones internacionales con la selección española y en categoría absoluta.

Entre las pruebas contempladas se encuentran los campeonatos del mundo, campeonatos europeos y ligas mundiales o europeas.

Los resultados deberán haberse conseguido igualmente desde el 1 de septiembre y hasta la fecha de presentación de la solicitud.

En este caso, la cuantía máxima que puede recibir cada deportista alcanza los 10.000 euros. El Ayuntamiento de Málaga ha reservado para esta línea un presupuesto total de 60.000 euros.

Hasta cuándo se pueden solicitar las becas

Los deportistas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria podrán presentar su solicitud hasta el 27 de agosto.

La convocatoria municipal moviliza así un total de 84.000 euros para apoyar a deportistas de Málaga con participación o resultados destacados en competiciones internacionales, distribuidos entre los 24.000 euros de la primera modalidad y los 60.000 euros de la segunda.