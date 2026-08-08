Alerta por virus del Nilo
Óbito
Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi
El pasado 18 de junio, la familia explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Jorge Messi, padre de Leo Messi, falleció este viernes en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años, según ha avanzado Infobae. El empresario y representante del futbolista atravesaba una larga enfermedad.
El pasado 18 de junio, la familia Messi explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", en un comunicado en el que no aclaró exactamente el problema de salud y en el que reflejó también el "malestar por los rumores y especulaciones difundidos en las últimas horas sobre su situación".
Fuente: El Periódico
- La playa de Málaga que los expertos destacan entre las más 'originales y secretas' de Europa: 'En sus aguas se pueden ver peces de colores, pulpos y estrellas de mar
- La Junta de Andalucía vende tres edificios abandonados del Centro de Málaga para construir vivienda protegida
- Los vecinos de Pedregalejo se concentrarán este domingo para protestar por las obras del paseo marítimo: 'Vamos a expresar nuestra indignación por el resultado
- Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: 'No se ha registrado ningún caso en personas o animales
- La Junta de Andalucía elige a la empresa que construirá el nuevo consultorio de Cártama Pueblo
- Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
- Jerónimo Macías, alcalde de Tolox: 'Ni siquiera nos han dado alternativas
- El Atlético de Madrid acelera el mercado antes de recibir al Málaga CF: Julián Álvarez, Ruggeri, Molina...