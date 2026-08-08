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Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

El pasado 18 de junio, la familia explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta"

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

Lucía Feijoo Viera

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Redacción

Jorge Messi, padre de Leo Messi, falleció este viernes en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años, según ha avanzado Infobae. El empresario y representante del futbolista atravesaba una larga enfermedad.

El pasado 18 de junio, la familia Messi explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", en un comunicado en el que no aclaró exactamente el problema de salud y en el que reflejó también el "malestar por los rumores y especulaciones difundidos en las últimas horas sobre su situación".

Fuente: El Periódico

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