El Teatro del Soho San Miguel vuelve a conquistar la Copa del Rey de Vela.

La 44ª Copa del Rey Mapfre finalizó este sábado en la bahía de Palma con los triunfos del Vudu (ORC 0), Nola (ORC A), Teatro Soho San Miguel (ORC B), Niramo (ORC C), Nadir (ClubSwan 42) y Balearia Team (Women’s Cup).

La primera victoria española llegó en Uber ORC B, con el Teatro Soho San Miguel de Javier Banderas confirmando su dominio de toda la semana en el Real Club Náutico de Palma. Tras una remontada en los días finales, el Katara argentino de Julián Somodi se aupó a la segunda plaza, en detrimento del uruguayo L’Immens de Nicolás González, que cierra el podio.

Los integrantes del Teatro Soho San Miguel celebran su victoria. / Laura G. Guerra

El Vudu italiano de Mauro Gestri confirmó su triunfo tras liderar la clase Abanca ORC 0 desde el segundo día de competición. El Hispania del rey Felipe VI, tras ganar la prueba final, queda segundo por delante del Kilara II suizo de Jamie Scott-Hopkins.

El duelo entre el Nola estonio de Margus Uudam y el Ran sueco de Niklas Zennstrom proclamó finalmente campeón de Sail Racing ORC A a los primeros, mientras que el podio lo completó la también tripulación sueca Garm de Pep Román.

Las dos primeras posiciones de la clase Azulmarino ORC C las ocuparon los alemanes Niramo de Sönke Meier y Early Bird de Hendrik Brandis, estos últimos dejando escapar el triunfo con su cuarta posición en la prueba definitiva. El podio lo completa el Project Work español de Antonio Porres.

En cambio, el Nadir español de Pedro Vaquer reafirmó su triunfo en la 44ª Copa del Rey Mapfre durante una semana en la que su posición más baja fue una tercera obtenida en el penúltimo día.

Poco pudieron hacer tanto el Selene Alifax italiano de Massimo de Campo como el Pez de Abril español de José María Meseguer, que finalizaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

Por su parte, la Balearia Women’s Cup acabó con el Balearia Team liderado por María Bover como campeón, mientras que el Solgreen - Les Roches de Elena de Tomás y el Pulperas Team de Sara Momplet Baixauli cerraron las posiciones de medalla.

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Los campeones recibirán los trofeos en la entrega de premios que se celebrará en el Palacio de la Almudaina, presidida por el rey.