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Lionel Messi y su familia despiden a su padre Jorge en un cementerio privado de Rosario

Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar carteles con mensajes de apoyo al astro.

La estrella del fútbol argentino Lionel Messi (segundo por la izquierda), su esposa Antonela Roccuzzo (tercera por la derecha) y algunos familiares en el funeral de Jorge Messi.

La estrella del fútbol argentino Lionel Messi (segundo por la izquierda), su esposa Antonela Roccuzzo (tercera por la derecha) y algunos familiares en el funeral de Jorge Messi. / LUIS ROBAYO

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El Periódico

Buenos Aires

Lionel Messi y su familia despidieron este domingo por la mañana a su padre Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe), en una ceremonia íntima rodeada de un operativo de seguridad.

El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los trajo desde Estados Unidos para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio, que generó que El Prado estuviera cerrado a visitantes desde el mediodía para dar mayor intimidad a la familia.

Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar carteles con mensajes de apoyo al astro: "Fuerza Leo, te amamos", decía uno de ellos sobre la verja de El Prado.

Antonela Roccuzzo (tercera desde la izquierda), esposa de la estrella del fútbol argentino Lionel Messi, abraza a un familiar durante el funeral de su suegro, Jorge Messi, en el cementerio El Prado, a las afueras de Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina), el 9 de agosto de 2026. Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años, según anunció el 8 de agosto de 2026 Newell's Old Boys, el club de la infancia del ocho veces ganador del Balón de Oro. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)

Antonela Roccuzzo (tercera desde la izquierda), esposa de la estrella del fútbol argentino Lionel Messi, abraza a un familiar. / LUIS ROBAYO/AFP

Último adiós

El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, saludó a la familia Messi por su pérdida y aclaró que el Gobierno local se puso a disposición para proteger la ceremonia del último adiós.

Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos de este fin de semana en todas las categorías profesionales y juveniles fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, y los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros debieron usar un brazalete negro.

Abanderado Grandoli, club de barrio en el que Lionel Messi aprendió a jugar al fútbol en Rosario, publicó el sábado en sus redes sociales una vieja foto del ídolo argentino, su padre y otros niños en típica formación de equipo junto a un sentido texto: "Jorge (Messi) fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial".

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La estrella del fútbol argentino Lionel Messi llega al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina), el 8 de agosto de 2026. Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años, según anunció el 8 de agosto de 2026 Newell's Old Boys, el club donde se formó el ocho veces ganador del Balón de Oro. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)

La estrella del fútbol argentino Lionel Messi llega al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. / Luis ROBAYO / AFP

El mensaje de la institución en la que Messi comenzó a jugar a los 4 años agregó: "Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia". Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado tras permanecer ingresado en el Sanatorio Centro de Rosario por las derivaciones de una larga enfermedad.

Fuente: El Periódico

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