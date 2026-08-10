Hito histórico para MART en Formula Student Spain: dos podios y éxito rotundo con su nuevo monoplaza eléctrico

El Málaga Racing Team (MART), la escudería que representa a la Universidad de Málaga, ha cerrado una participación histórica en la 16ª edición de Formula Student Spain, celebrada del 1 al 7 de agosto en el Circuit de Barcelona-Montmeló. Frente a equipos universitarios procedentes de todo el mundo, el conjunto malagueño ha firmado la mejor actuación de su historia con un monoplaza eléctrico.

El gran protagonista de la semana ha sido el MA26RT, el nuevo monoplaza eléctrico desarrollado íntegramente por estudiantes de la UMA. Tras meses de trabajo, innovación y preparación, el equipo ha alcanzado un hito sin precedentes al superar por primera vez todas las rigurosas inspecciones técnicas (Scrutineering) exigidas por la competición.

Este logro permitió a MART acceder a las pruebas dinámicas, donde el monoplaza demostró su fiabilidad y rendimiento. El MA26RT completó con éxito los eventos de Acceleration y AutoX y, especialmente, la prueba de Endurance, considerada como uno de los desafíos más exigentes de toda la competición.

Coche del equipo Sports Racing Málaga / Dani

Dos podios en las pruebas estáticas

El éxito del equipo malagueño no se ha limitado al rendimiento sobre el asfalto. El talento multidisciplinar de los más de 70 estudiantes que forman MART también se vio recompensado con dos terceros puestos en las pruebas estáticas.

En Business Plan, el equipo defendió ante un jurado profesional un modelo de negocio innovador basado en el proyecto de competición. Una actuación que permitió a la escudería alcanzar el tercer puesto en una de las disciplinas que evalúan la capacidad empresarial de los equipos.

El segundo podio llegó en Cost and Manufacturing, donde los jueces valoraron la exhaustiva justificación financiera y técnica de cada una de las piezas y procesos empleados en la fabricación del monoplaza. MART volvió a subir al tercer escalón del podio y confirmó el alto nivel de preparación de su proyecto.

Foto de familia de Malaga Racing Team. / Dani

Una década de evolución

La participación en Formula Student Spain 2026 supone un punto de inflexión para el Málaga Racing Team, que precisamente celebra este año su décimo aniversario. Después de una década de evolución constante, el trabajo desarrollado por las distintas generaciones de estudiantes comienza a traducirse en resultados históricos para la escudería.

Los dos podios y, especialmente, la capacidad del MA26RT para superar todas las inspecciones y completar las pruebas dinámicas suponen un importante impulso para el proyecto y consolidan a MART como una estructura universitaria capaz de competir al máximo nivel internacional.

Próximo reto: Croacia

MART no tendrá mucho tiempo para celebrar sus éxitos en Barcelona. La escudería malagueña ya prepara su próximo desafío internacional, Formula Student Alpe Adria, que se celebrará del 18 al 23 de agosto en el prestigioso Bugatti Rimac Test Track, en Croacia.

Allí, el equipo volverá a poner a prueba el MA26RT frente a algunas de las mejores escuderías universitarias del mundo, con el objetivo de mantener la progresión y tratar de superar los resultados logrados en España.

Un proyecto formado por más de 70 estudiantes

Málaga Racing Team (MART) es un proyecto multidisciplinar formado por más de 70 estudiantes de la Universidad de Málaga. El equipo diseña, fabrica y compite con monoplazas de carreras dentro de Formula Student, una de las competiciones de ingeniería universitaria más prestigiosas del mundo.

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La actuación en Barcelona supone así un nuevo capítulo en los diez años de historia de MART, que afronta su próxima cita internacional con la confianza de haber conseguido en España los mejores resultados de su trayectoria.