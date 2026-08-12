Una investigación académica revela el desamor del periodismo y el rugby en España: "Cuando ni la propia gente de rugby consume rugby..."

Pablo Sapag ha sido corresponsal de guerra durante décadas, "sin embargo, por encima de todo mi pasión es el rugby porque lo llevo en la sangre", apunta. Un deporte que practicó en España, en Chile y al que también ha estado muy relacionado en Siria, por sus orígenes paternos, llegando a ser delegado de la selección. Todo esto le ha empujado a realizar un trabajo académico que explora un entorno inédito tanto en las revistas divulgativas como en el ámbito universitario y en la realidad del deporte oval: la relación existente entre el periodismo y el rugby. Profesor titular de Periodismo de la Universidad Complutense, especializado en Comunicación Social y Propaganda, comenzó a trabajar hace año y medio junto al también profesor Armando Recio en el estudio de una relación que ha caminado desde "la omisión científica a la autoafirmación digital y la feminización temática".

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Cinco revistas de rugby en 100 años

En el trabajo, Sapag y Recio comienza dando visibilidad a las diferentes publicaciones institucionales nacidas bajo el paraguas de la Real Federación Española de Rugby, como las publicaciones Rugby (1970-2001), la Revista de Rugby (1988-1993), el Anuario/Memoria FER (1983-2002), el Boletín Técnico Escuela Técnica Nacional Federación Española de Rugby (1988) o Ensayo (1988). Posteriormente realizan un trabajo de arqueología para descubrir las cinco revistas temáticas de rugby que han existido en España en estos cien años. La primera fue 'RUGBY AMATEUR', publicación mensual de 42 páginas que tiró en su primer número 10.000 ejemplares al precio de 350 pesetas. Arrancó en Madrid en mayo de 1982 y solo duró cinco números. Editada por Editorial CFO, su director, Domingo Pérez (qepd), lo definió como "un proyecto independiente y profesional que quiere enriquecer el desolador panorama informativo español sobre nuestro deporte". Un desolador panorama que no ha cambiado con el paso de los años. Apenas un mes más tarde nacía 'TERCER TIEMPO', revista editada por SF Editorial en Barcelona, con vocación bimensual y precio de 200 pesetas. Solo se localizó el número inicial, de 38 páginas. El 5 de febrero de 1986 arrancó 'RUGBY TOTAL', publicación quincenal de distribución gratuita, que lideraba el rugbista y periodista argentino Edmundo Aguiar. Un proyecto que duró dos años.

Pasaron 23 años antes de que otros 'locos' del rugby se jugasen su patrimonio para dar visibilidad al rugby. En enero de 2009 nacía la revista especializada en rugby más longeva y productiva de la historia en España. 'DESDE LA LÍNEA DE 22', apareció con el reclamo de ser 'la primera revista gratuita del rugby español', aunque en sus últimos años se vendió por 2 y 3 euros. Perteneciente a la editora Ediciones y Producciones Periodísticas ASPIBA, era mensual y apostó por fotografías de alta resolución. Su editor Fernando Aspe Fernández y el director José Manuel Ibáñez Camacho consolidaron esta revista que a partir de la temporada 2017-2018 ofreció sus contenidos también en web (www.revista22.es) convirtiéndose en el referente rugbístico nacional con información diaria de la actualidad oval nacional e internacional con noticias exclusivas y contenido propio, lo que le permitió alcanzar los 10.000 seguidores. En junio de 2022, la desclasificación de España para el Mundial en los despachos por segunda vez consecutiva supuso un mazazo para la estructura del rugby español, y 'Veintidós' se despidió con una editorial titulada "Terminamos" en su número 135. 'Veintidós' había dado, además, una visibilidad al rugby femenino que nunca había tenido dedicando secciones, tribunas de opinión, entrevistas, reportajes y muchas portadas al rugby femenino y sus protagonistas. Pero ni las propias jugadoras consumían esos contenidos.

'Veintidós' coincidió en sus últimos años con otra cuidada publicación a nivel de diseño y especialmente de contenido, 'REVISTA H, el rugby que se lee'. Un proyecto nacido en Barcelona en 2017 siguiendo a la revista de fútbol 'Panenka', editada por Belgrado 76 S.L. y con un precio de 9 euros el primer número y 9,50 los otros dos. Su coordinador era el periodista Mario Ornat. Para Sapag, "está claro que siempre ha faltado algo de apoyo institucional, pero también ha habido un problema de respaldo interno de la propia comunidad rugbística. Si la propia gente de rugby no consume rugby... Ahí está la clave. Los muy fanáticos vamos a consumir rugby siempre, pero hay un sector que sigue arrastrando cierta cultura futbolística. Nos cuesta generar historias propias del rugby español y que se consuman. Hay intentos de contar esas historias, pero le seguimos dando mucho peso al rugby de otros".

Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense y antiguo corresponsal de guerra / PS

La tercera vía, los boletines de clubes

El profesor de la Complutense abre también en el estudio una tercera vía que tiene mucha campo de estudio: "Me sorprendió que en territorios como Valladolid o Valencia se sacaran publicaciones de clubes y ese es un filón a nivel de investigación. Estoy seguro que habrá más boletines de aquellos que se hacían con fotocopias. Este no es un artículo que trate de cerrar la investigación del periodismo y el rugby, lo que trata es de sentar unas bases. La historia del rugby español puede ofrecer muchas cosas. Si hiciéramos el esfuerzo de rescatar y catalogar esos boletines, seguro que podríamos dibujar un mapa de la historia de nuestro rugby".

El excorresponsal de Guerra insiste en apostar por dar visibilidad a las particularidades de un rugby español que no se da la importancia que se merece a sí mismo: "Yo he jugado en Sudamérica y tienen una cultura distinta. Allí el rugby es rugby, no primero fútbol y luego... Eso falta aquí. Cultivar nuestros lugares, como el Central que es mítico y tiene una historia que ya han escrito otros como Rugby Journal. Hace poco estuvo la selección de Escocia entrenando y hablaba maravillas del campo, pero nosotros no terminamos de valorar esas cosas. Luego ensalzamos el Recreation Ground de Bath o el parque de los príncipes en París... Debemos generar historias propias entendiendo de dónde venimos. La historia del rugby español es muy interesante por sus ingredientes y su idiosincrasia".

El estudio también pasea por los nuevos formatos más novedosos como los podcasts. Un apartado en el que destaca 'Hablemos de Rugby', programa que nació en 2012 con las radios digitales de la mano de Javier Señarís, José Antonio Vera y Eugenio Astesiano. Desde 2018 se produce y presenta en formato podcast de pago llegando a reunir más de mil suscriptores y superando los 10.000 seguidores en X, con escuchas que rondaban entre 140 y 320 escuchas según temática y una duración variable entre 15 y 140 minutos. Otros podcast que aparecen citados son el 'Tercer Tiempo', nacido en 2021, el programa 'A 5 metros', más centrado en la actualidad española con duración ente 15 y 45 minutos, o 'Ensayo', un producto de la Federación Española.

Entrenamiento del equipo de rugby de la selección española de rugby 7 antes de irse al torneo preolímpico. / Zowy Voeten

Conclusiones

Esta investigación académica concluye que "aunque el rugby llega a España en 1923, hay que esperar hasta la década de 1980 para ver los primeros intentos de periodismo independiente sobre rugby. Ello coincide con la proximidad del primer Mundial (1987) y con el movimiento para profesionalizar el rugby en todas sus estructuras, incluida su comunicación, preferentemente a través de la televisión". Y añade que "la mayoría de estas publicaciones apenas se pudo proyectar unos meses o un par de años, caso de 'Rugby Total'. La excepción es 'Desde la línea de 22', que tras casi catorce años sucumbió pese a su apuesta por la actualidad española, cuidada fotografía y posicionamiento editorial ante cualquier tema. Insuficiente, sin embargo, para no ser víctima de las circunstancias endogámicas del propio rugby español".

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¿Habrá continuación? A Sapag le gustaría, pero responde apuntando que "la intención de esto era abrir ventanas, no cerrar puertas. Cada revista se merece un artículo. Yo hago cosas que me diviertan, soy periodista de profesión y mi vida es el rugby. A futuro podríamos planteamos hacer una catalogación para recuperar cuatro o cinco publicaciones de clubes en cada territorio, pero para eso necesitaríamos más recursos para la investigación. Está claro que esto a futuro tiene proyección. Se ha hecho muy poco. Había que hacer esto porque el rugby español merecía una investigación así".