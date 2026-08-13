El Barça y el PSG alcanzan un principio de acuerdo para el traspaso de Ferran Torres

Acabada la final de la Supercopa de Europa, con la conquista de un nuevo título de la mano de Luis Enrique, el Paris Saint Germain se centró en el otro gran asunto de interés que tenía en la mano: el fichaje de Ferran Torres. Al día siguiente se filtró el principio de acuerdo con el Barça para el trasvase del delantero valenciano al club francés.

La operación acabará de madurar en las próximas horas y las previsiones son que este fin de semana se dé por concluida, con todos los detalles pactados. Ferran ya tenía apalabrado su contrato con el PSG, pero aún quedaba que los dos clubs se pusieran de acuerdo. En la segunda embestida del club francés, rechazada la primera propuesta, se produjo el apretón de manoss virtual. El delantero firmará por cuatro temporadas por el biceampeón de Europa.

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Ferran debía volver el miércoles a Sant Joan Despí con el resto de sus compañeros de la selección para reincorporarse a los entrenamientos. No se presentó, de acuerdo con el Barça, ante la inminencia de un pacto, aunadas todas las voluntades para el final feliz.