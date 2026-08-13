María de Valdés correrá la final del 1.500 en el Europeo de París

La sesión matinal de este jueves en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis le dio grandes noticias a la natación malagueña. María de Valdés sigue dándole alas a la delegación española después de llegar a la final del 1.500 libre del Europeo de París. La mejor noticia es que no lo hará sola porque la ilicitana Ángela Martínez completará la doble representación nacional en la prueba.

Después de varias noticias negativas en la mañana de este jueves, París sumó un par de finales. Será la segunda en este Europeo para De Valdés, que ya fue séptima en la capital francesa en los 800. Ahora, accedió con el séptimo mejor tiempo tras nadar esta mañana en 16:18.54 minutos y Martínez con el octavo, tras completas las preliminares con un crono de 16:22.43. Paula Otero, la tercera representante española, no pudo progresar a la siguiente ronda tras concluir séptima en la tercera serie con un registro de 16:36.80 minutos.

El 1.500 estuvo marcado por el dominio de Simona Quadarella con 16:05.28, por delante de Kseniia Misharina (16:08.71) y de Isabel Gose (16:10.51).

Sensaciones positivas

"Muy bien, estoy muy contenta por el resultado al haber sido de mañana. La verdad es que me he encontrado mejor que en el 800, he tenido mejores sensaciones y me he encontrado más fuerte. A esto, de cara a la final, hay que ponerle otra cara e intentar pelear con las mejores", reconoció la malagueña en sus primeras palabras tras conseguir el pase a la final de este viernes.

"Esta mañana lo he dado todo, pero es verdad que por las tardes suelo nadar un poco mejor. Espero que de cara a mañana -viernes- pueda recuperar bien y afrontar la final con otra actitud y más fuerte", aventuró después sobre su última participación en la piscina de París.

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La final está prevista para las 19.56 horas. Será la última prueba fijada para la jornada vespertina de este viernes y una nueva oportunidad para María de Valdés de seguir sumando sensaciones.