El balón de laLiga vuelve a rodar... nuevas caras, fichajes que prometen cambiar el equilibrio de la competición y una temporada que arranca con muchas incógnitas por resolver. Veinte equipos vuelven a perseguir el mismo objetivo, aunque cada uno parte con aspiraciones muy distintas: pelear por el título, asegurar la permanencia o dar la sorpresa.

Esta guía interactiva reúne todo lo imprescindible para seguir el campeonato desde el primer día. Descubre cómo llega cada club, qué jugadores están llamados a marcar la diferencia, cuáles han sido los movimientos más importantes del mercado y qué partidos conviene apuntar ya en el calendario.