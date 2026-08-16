El Espanyol desmonta a un Levante inofensivo

El Espanyol inició este domingo el curso 2026-27 con una victoria contundente frente al Levante (3-0), en el RCDE Stadium, gracias a un doblete de Roberto Fernández en la primera mitad y un tanto de Dolan en el minuto 80.

Los locales, que arrancaron una sonrisa a su afición en el estreno liguero, fueron muy superiores y se encontraron a un rival inoperante en ataque. Lo más destacado en el Levante fue el debut de Marc Santos, que a sus 15 años se convirtió en el futbolista más joven en estrenarse con el conjunto valenciano.

Roberto Fernández encendió la mecha del curso 2026-27 muy pronto. A los cinco minutos, el delantero blanquiazul firmó el 1-0 en el área pequeña tras un lanzamiento de falta de Edu Expósito. El VAR añadió algo de suspense, pero el disparo con la derecha del atacante subió al marcador. El Levante reaccionó con cabeza y buscó más control del balón. El cuadro granota logró cortar la intensidad inicial del anfitrión, aunque tenía problemas para acercarse al área de Dmitrovic. El Espanyol, sin el empuje inicial, creaba peligro y Javi Hernández examinó los reflejos del portero Ryan en el minuto 24.

Iván Romero replicó en la siguiente acción con un disparo desviado. Los de Luís Castro estaban dentro del partido, pero los locales estaban mucho más cómodos sobre el verde. Lo dejaron claro con un disparo de Cala a la media hora que frenó Ryan y, sobre todo, con el segundo gol de Roberto Fernández. En el minuto 40, la referencia blanquiazul conectó una asistencia de Javi Hernández, muy activo en la primera mitad, y puso el 2-0 en el marcador. La desventaja descolocó al Levante, que arrancó la segunda parte sin presentar alternativas al dominio claro de los catalanes.

El portero Ryan tuvo que aparecer para frustrar las ocasiones de Dolan y de Cala. El técnico del Levante, Luís Castro, buscó dinamizar el juego de los suyos dando entrada a Marc Santos, que, con 15 años, se convirtió en el futbolista más joven en debutar en Primera con el conjunto valenciano.

El choque había entrado en punto muerto, sin que ninguno de ambos conjuntos creara peligro en el área contraria. Malas noticias para el Levante, que se quedaba sin tiempo para una remontada que parecía compleja. La versión del cuadro granota era gris e inofensiva. El Espanyol, sin grandes acelerones en estos 45 minutos, seguía mandando. En el minuto 80 llegó la sentencia. Tras una contra, Dolan firmó el 3-0 aprovechando la asistencia de Rafa Bauza y desarboló por completo al Levante.

Ficha técnica

3 - Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Riedel, Hinojo; Urko González (Pol Lozano, min.72), Edu Expósito (Marcos Fernández, min.86), Javi Hernández (Pere Millan, min.82); Dolan (Jofre Carreras, min.81), Cala (Bauza, min.72) y Roberto Fernández.

0 - Levante: Ryan; Nacho Pérez (Tojkan, min.77), Mandi, Dela, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez (Etta Eyong, min.46); Víctor García (Tunde, min.77), Iván Romero (Marc Santos, min.64) y Paco Cortés (Bardeli, min.46).

Goles: 1-0, min.4: Roberto Fernández. 2-0, min.40: Roberto Fernández. 3-0, min.80: Dolan.

Árbitro: Muñiz Muñoz (comité aragonés). Amonestó a Urko González (min.37), Cala (min.63) y Javi Hernández (min.68).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 28.050 espectadores.

Fuente: La Nueva España