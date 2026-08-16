Hugo Morales, el malagueño campeón de motos de agua con 12 años: "A todos los niños les gustaría esa adrenalina"

Hugo Morales es un piloto malagueño de motos acuáticas que con solo 12 años se ha convertido en campeón de Europa, subcampeón del mundo y campeón de la Copa del Rey, y destaca que, si probasen estas embarcaciones, a todos los niños "les gustaría esa sensación de adrenalina".

Su afición comenzó cuando tenía 4 años, gracias a que su familia inició un negocio de alquiler de motos de agua en Málaga, además de seguir de forma habitual las competiciones a través de YouTube.

Con 9 años comenzó a competir y debutó en una categoría júnior donde la mayoría de sus rivales le sacaban eran varios años mayores que él, una temporada en la que fue reconocido como el piloto más joven.

Según ha contado a EFE Morales, desde pequeño ha querido dedicarse a las motos y convertirse en campeón de Europa ha sido siempre su ambición, para lo que ha tenido que esforzarse.

Durante el invierno entrena dos o tres días a la semana y el resto de los días acude al gimnasio, mientras que en verano intensifica su preparación, a la que dedica cinco días a la semana, aunque ello depende en gran medida de las condiciones del mar en la localidad de Torrox, donde reside.

La próxima meta, campeón del mundo

Para proclamarse campeón de Europa, Hugo ha tenido que sacrificar tiempo con sus amigos y su familia, ya que resulta complicado mantener el nivel en las competiciones y también requiere muchas horas de entrenamiento, ha descrito Morales.

Su próxima meta es convertirse en el nuevo campeón del mundo, un título con el que lleva soñando desde que era pequeño: "Si ganara el Mundial significaría cumplir mi sueño y sería muy importante para mí", ha afirmado.

Para conseguir proclamarse campeón, primero deberá competir en Estados Unidos en octubre, y después en enero en Tailandia.

Morales cree que este deporte está poco valorado en España y que necesita una mayor visibilidad, y se muestra convencido de que una mayor promoción y un mayor respaldo ciudadano podrían contribuir a cambiar esta situación.

El joven piloto también espera servir de ejemplo a otros niños, a los que les gustaría trasladar el mensaje de que "con esfuerzo todo se puede" y que "nunca se rindan" para conseguir sus sueños.

Superador, constante y cariñoso

El padre de Hugo, Rafa Morales, ha revelado que se dieron cuenta de que su hijo tenía algo especial para las motos de agua cuando vieron que, con 4 años, no solo quería montarse en ellas, sino que también se dedicaba a limpiarlas y a pasar tiempo con el mecánico cuando éste acudía.

Las palabras que definen a Hugo son "superación", porque siempre quiere conseguir más; "constancia", porque es muy constante con lo que se propone y "cariño", porque es un niño muy cariñoso, ha manifestado a EFE.

En España, Hugo participa en la categoría júnior, que comprende a pilotos de entre 9 y 18 años, y en la que se encuentra primero en la clasificación pese a ser el más pequeño de los patrones, ha explicado su padre.

Cuando compite fuera de España, participa en la categoría Junior Sea-Doo Spark, una modalidad en la que todos los pilotos deben utilizar el mismo modelo de moto y que comprende edades de entre 9 y 13 años, una clasificación en la que se encuentra primero en el Campeonato del Mundo y se ha proclamado campeón de Europa.

El coste de la competición

El mundo de la competición también requiere un esfuerzo económico para la familia: tener una moto de agua cuesta entre 15.000 y 50.000 euros, dependiendo de la categoría en la que participe.

A esta cantidad se suman los viajes para competir en los diferentes campeonatos, que pueden suponer entre 30.000 o 40.000 euros, además, de los gastos de ropa, entrenamiento y gasolina, ha expresado Rafa Morales.

Hugo cuenta con un equipo de 15 personas que trabajan con él, entre las que se encuentran entrenadores, preparadores, mecánicos, y patrocinadores.