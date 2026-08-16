El Racing asusta a un Villarreal que reaccionó a tiempo

Un buen Racing de Santander puso por momentos contra las cuerdas al Villarreal (2-2) en un encuentro en el que se vio obligado a remontar un 2-0 en contra y luego no fue capaz de doblegar a un recién ascendido que se mantuvo fiel a su estilo y supo aguantar en los momentos de mayor empuje de su rival.

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, lo había avisado en la víspera: su equipo no iba a renunciar a sus principios y, al igual que el año pasado, mostró las fortalezas y debilidades de una plantilla que es capaz de marcar muchos goles, pero también de encajarlos.

Para ser el primer partido de la temporada, y mediados de agosto, el encuentro comenzó con bastante ritmo, con ambos equipos buscando el área rival rápidamente, aunque el Villarreal daba la sensación de mayor peligro en sus acciones. Pronto, Mikautadze probó a Agirrezabala con dos disparos desde la frontal.

Poco a poco el Racing se fue animando, presionando cada vez más en campo rival y, pese a la lesión del defensa brasileño Pedro al cuarto de hora, poco después, y tras la intervención del VAR, Andrés Martín convirtió un penalti por una falta cometida sobre Salinas para adelantar al equipo santanderino en el marcador. El tanto local hizo estallar a un Sardinero que presentaba, como habitualmente en los últimos tiempos, una gran entrada y espoleó a los suyos en busca de aumentar su ventaja ante un Villarreal que, por momentos, pareció desarbolado ante un vendaval verdiblanco que no le permitía salir de su propio campo.

Así, pasada la media hora de encuentro, tras varios rechaces, el canterano Sergio Martínez controló en la frontal y enganchó un potente disparo que se coló de manera inapelable por la escuadra izquierda de la portería de Luiz Junior.

El partido se había puesto muy de cara para los locales pero, justo antes del descanso, en dos fogonazos amarillos, el Villarreal puso las tablas en el marcador, primero con un disparo raso cruzado de Gueye y, un minuto después, con un gran gol de Pépé, que, desde el pico derecho del área, superó a Agirrezabala con una bonita parábola al palo largo.

El centrocampista del Villarreal Pape Gueye celebra tras anotar un gol. / EFE

Ambos equipos afrontaban la segunda parte como un nuevo partido, de cuarenta y cinco minutos, y el Racing, a pesar del mazazo que suponía haber perdido su renta en apenas un minuto, y en uno de los momentos considerados como psicológicos, saltó mejor al terreno de juego en la reanudación, obligando al técnico 'groguet', Íñigo Pérez, a realizar un triple cambio, y dar entrada a Gerard Moreno y Buchanan, al poco de comenzar el segundo acto.

La amplitud y calidad de banquillo del Villarreal se hizo notar con el paso de los minutos y los amarillos fueron metiendo cada vez más en su propio campo al Racing, al que las piernas empezaban a flaquear y trataba de cazar algún contragolpe pasa sacudirse la presión. Sin embargo, aunque Agirrezabala tuvo que intervenir en un par de ocasiones, los cántabros aguantaron en los momentos de mayor empuje del Villarreal y llegaron al tramo final con el partido totalmente abierto y manteniendo intactas todas sus opciones.

En los instantes finales el partido pudo desequilibrarse a favor de cualquiera de los dos equipos, pero, quizás por la falta de fuerzas a estas alturas de temporada, ninguno estuvo fino a la hora de definir sus ocasiones y finalmente no se movió el empate, quizás el resultado más justo tras lo visto en el global del encuentro.

Ficha técnica

2 - Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón (Facu, min. 77), Pedro (Manu Hernando, min. 15), Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Canales (Diego Díaz, min. 77), Sergio Martínez (Maguette, min. 69), Íñigo Vicente; Villalibre (Zabiri, min. 69).

2 - Villarreal CF: Luiz Junior; Mouriño (Freeman, min. 88), Foyth, Renato Veiga, Romero; Pépé (Akhomach, min. 77), Gueye, Santi Comesaña (Gerard Moreno, min. 56), Moleiro (Buchanan, min. 56); Ayoze (Macía, min. 56) y Mikautadze.

Goles: 1-0, Andrés Martín (penalti), min. 21; 2-0, Sergio Martínez, min. 34; 2-1, Gueye, min. 45; 2-2, Pépé, min. 45+1.

Árbitro: Miguel Sesma (colegio riojano). Amonestó a los locales Gustavo Puerta (min. 45+4), José Alberto López (entrenador) (min. 61) y Pablo Ramón (min. 75) y a los visitantes Foyth (min. 49), Gueye (min. 72), Mouriño (min. 87) y Romero (min. 90+3).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga EA Sports celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.413 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia.