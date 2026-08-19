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Champions League

¿Cuándo es el sorteo de la fase liga de la Champions? Fechas, horarios y dónde ver

La mejor competición de clubes arrancará el próximo 8 de septiembre, pero antes se determinarán los ocho rivales de cada equipo en el sorteo

Imagen de archivo de un sorteo de la Champions.

Imagen de archivo de un sorteo de la Champions. / Harold Cunningham/UEFA/

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Max Pérez

Con la mayoría de ligas domésticas iniciadas, muchos aficionados ya esperan con ansias el inicio de la mejor competición de clubes: la UEFA Champions League. La fase de liga, que sustituyó a la fase de grupos hace un par de temporadas, arrancará este 8 de septiembre, pero antes se deberán determinar los ocho rivales de cada equipo.

El sorteo de la fase de liga de la Champions League se llevará a cabo el jueves 27 de agosto a las 18:00 h en la sede de la UEFA, en Suiza. Podrá seguirse en Movistar Liga de Campeones. Los 36 equipos estarán repartidos en cuatro bombos en función de su rendimiento en ediciones anteriores del torneo y en sus ligas locales, estos se anunciarán durante la mañana del día del sorteo.

En esta edición de la temporada 2026-27, el Estadio Metropolitano de Madrid es la sede de la final. Un partido que decidirá el nuevo campeón de la Liga de Campeones, un título que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique revalidó en la temporada pasada.

Calendario y fechas clave

  • Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027
  • Play-offs: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
  • Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
  • Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
  • Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
  • Final: 5 de junio de 2027

Equipos clasificados

Por ahora, hay 29 equipos que clasificaron directamente debido al rendimiento en sus ligas locales durante la temporada pasada. Los siete restantes se están decidiendo a través de las rondas previas que arrancaron en julio y finalizarán antes del sorteo.

Noticias relacionadas

  • Inglaterra: Aston Villa, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool
  • España: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis
  • Italia: Inter, Napoli, Roma, Como
  • Alemania: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart
  • Francia: Paris Saint-Germain, Lens, Lille
  • Países Bajos: PSV Eindhoven, Feyenoord

Fuente: El Periódico

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