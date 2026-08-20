Impulso 360 Estepona define su pretemporada

La Liga Femenina Endesa comenzará para Impulso 360 Estepona el domingo 4 de octubre en Zaragoza, pero antes de esa fecha el equipo de la Costa del Sol habrá jugado cuatro partidos y ya conocerá si accede a la fase regular de la Eurocup Women. El tradicional amistoso con CB Jairis, la Copa Andalucía, un partido frente a Baloncesto Leganés y un enfrentamiento ante Xerez CD Baloncesto servirán para poner a punto al equipo antes de la eliminatoria ante Geas Basket.

El equipo comenzará el trabajo la última semana de agosto, pero antes de ello pasarán por las instalaciones de Hospiten Estepona para realizar los habituales reconocimientos médicos de la mano del servicio médico oficial del club. Así, la primera sesión de entrenamiento está prevista para el martes 25 de agosto.

Una pretemporada condicionada por el Mundial

Será una pretemporada atípica para todos los clubes de LF Endesa, ya que el Mundial se celebra del 4 al 13 de septiembre en Alemania y las jugadoras internacionales se encuentran concentradas o en competición coincidiendo con la preparación para la competición doméstica. Dentro de este escenario, y teniendo en cuenta que Impulso 360 Estepona deberá disputar su eliminatoria de Eurocup Women diez días antes del inicio de la liga, el conjunto costasoleño únicamente disputará cuatro amistosos preparatorios.

Además, el circuito 3x3, donde Ceci Muhate y Ainhoa Gervasini están inmersas, también puede provocar la ausencia durante parte del tramo inicial del trabajo previo a la competición oficial.

El primer test de la pretemporada llegará el sábado 5 de septiembre, cuando el Impulso 360 Estepona se enfrentará al Xerez CD Baloncesto en un encuentro que tendrá lugar en la pista del conjunto jerezano, que la pasada temporada logró el ascenso a LF2. Un día más tarde, Impulso 360 Estepona se desplazará hasta Córdoba para medirse a Innova-TSN Leganés, en un duelo con sabor a playoffs del que podrán disfrutar en la ciudad califal.

La Copa Andalucía cerrará la preparación

Una semana después, el domingo 13 de septiembre, se celebrará el ya tradicional encuentro ante CB Jairis. El habitual enfrentamiento de pretemporada que ha alternado sede (Alcantarilla, Granada, Almería, …) tendrá lugar en esta ocasión en Fuengirola. El Pabellón Juanito acogerá el partido entre los dos equipos de la máxima categoría situados más al sur geográficamente hablando.

Los partidos de preparación se cerrarán en casa, con el Pineda acogiendo una temporada más la Copa Andalucía, donde Impulso 360 defenderá título. El cuadro esteponero, que ha levantado tres de los últimos trofeos, se enfrentará el domingo 20 de septiembre al vencedor del partido entre Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino y Unicaja Mijas, los dos representantes de la región que esta temporada militan en LF Challenge. La semifinal, que se celebrará también en Estepona, tendrá lugar el sábado 19.

Cuatro partidos antes de afrontar el jueves 24 de septiembre el encuentro de ida de la eliminatoria de Eurocup Women en el Pineda ante Geas Basket.

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Una pretemporada donde acumular sesiones en pista será clave, ya que si Impulso 360 Estepona logra superar el doble partido ante el equipo italiano, el calendario le pondrá por delante semanas de doble partido, al menos, hasta finalizar el año 2026, por lo que el ritmo será muy diferente al de otras temporadas.