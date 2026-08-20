La justicia tumba la inscripción del Málaga FS y deja al club fuera de las competiciones nacionales

El Málaga FS, bajo la denominación de Club Deportivo Heredia 21 Fútbol Sala, no podrá finalmente inscribirse en las competiciones nacionales de fútbol sala para la temporada 2026/27. El Juzgado de lo Mercantil de Málaga ha estimado la oposición formulada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha acordado el alzamiento de la medida cautelar que obligaba al organismo federativo a permitir la inscripción del conjunto malagueño.

La resolución supone un nuevo y duro revés para el proyecto costasoleño, que había conseguido a finales de julio una medida cautelar que le permitía competir mientras se resolvía el procedimiento judicial. En aquel momento, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Málaga había ordenado a la RFEF permitir la inscripción, la tramitación administrativa y los demás actos necesarios para que el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda pudiera participar en las competiciones oficiales de la temporada 2026/27.

La RFEF logra levantar la cautelar

En esta nueva resolución, el juzgado valora los argumentos expuestos por la RFEF en torno a la titularidad federativa del derecho de participación en las competiciones oficiales, la pérdida de dicho derecho como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación de la entidad concursada y el cierre del plazo de inscripción para la temporada 2026/27.

La Federación ya había rechazado anteriormente los recursos presentados por el Club Deportivo Heredia 21 Fútbol Sala y el Málaga Ciudad Redonda FS, impidiendo su inscripción en Segunda División. La RFEF había adjudicado posteriormente la plaza al Unión África Ceutí.

El conflicto se originó tras la adquisición por parte del Heredia 21 FS de los derechos federativos y deportivos del antiguo CD Málaga Redonda FS, una operación realizada dentro del procedimiento concursal y autorizada judicialmente. El club defendió desde el primer momento que la operación contaba con respaldo judicial y que la RFEF había conocido el proceso.

Un nuevo golpe para el proyecto malagueño

La decisión judicial deja ahora al Málaga FS en una situación muy complicada, después de que el pasado 31 de julio el club anunciara precisamente que había conseguido la cautelar para poder disputar la temporada. Aquella medida afectaba tanto al primer equipo como al filial y al conjunto juvenil.

La RFEF ha reiterado su compromiso con la correcta aplicación de su Reglamento de Competiciones y con la protección de la integridad del sistema competicional, defendiendo que todos los clubes deben participar conforme a las normas establecidas.

El Málaga Ciudad Redonda ya había anunciado durante el conflicto su intención de agotar todas las vías judiciales para defender la continuidad del proyecto, que según el propio club supone también la protección de puestos de trabajo y de una cantera formada por cientos de jugadores.

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La resolución conocida ahora supone, por tanto, un nuevo capítulo en un conflicto que mantiene en vilo el futuro del fútbol sala malagueño y que, salvo nuevas actuaciones judiciales, deja al Málaga FS fuera de las competiciones nacionales en la temporada 2026/27.