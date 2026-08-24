Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas en una zona reforestadaEl Hospital Civil inaugura hoy las 750 plazas de su aparcamiento provisionalVecinos de Málaga alertan de un nuevo incendio en los terrenos de RepsolMálaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semanaFernando Cubillo (CCOO): “La crisis del saneamiento pone en jaque el turismo"Dos de los parajes más famosos de Málaga, elegidos entre las nueve maravillas naturales de AndalucíaSitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datosSegunda equipación del Unicaja para la temporada 2026/2027
instagramlinkedin

LaLiga EA Sports

Osasuna y Levante no ven puerta y suman su primer punto de la temporada

Los locales tuvieron más ocasiones, aunque ambos equipos tuvieron tiros al poste

Osasuna y Levante suman su primer punto.

Osasuna y Levante suman su primer punto. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Osasuna y Levante empataron sin goles este lunes en un partido en el que los de Luis Miguel Ramis mandaron durante muchos minutos y tuvieron las ocasiones más claras, pero un gran Ryan sostuvo a su equipo para firmar las tablas en El Sadar.

Tras el aplazamiento del choque ante el Celta de la jornada 1, Osasuna salió con todo desde el primer minuto, teniendo en la cabeza de Herrando una ocasión clara de gol que Ryan despejó a córner.

Los de Luís Castro optaron por un juego de control, con Oriol Rey ordenando la salida por delante de la zaga. A la media hora de juego, el Levante no había tirado a puerta, gracias en parte a la buena disposición defensiva rojilla.

Hubo un disparo tímido de Rubén García antes de un larguero de Brugué en el minuto 34. De falta, Rubén lo intentó desde 28 metros con un golpeo seco para volver a encender a la grada en el tramo final del primer acto.

Osasuna lanzó hasta seis saques de esquina en los primeros 45 minutos, que terminó mejor que un Levante con pocas ideas.

Ante Budimir pudo marcar en el minuto 54, pero Ryan, con unos reflejos felinos, desbarató la oportunidad con una gran estirada, mientras que el Levante seguía sin tirar a puerta.

A 20 minutos del final, Ramis quiso agitar el choque dando entrada a Raúl y Moro. Castro realizó los primeros cambios a 10 minutos del 90 y entraron Víctor García y Toljan. Los pitos se dejaron oír en El Sadar, con Osasuna sin lograr encerrar al Levante y cediéndole la iniciativa.

Noticias relacionadas

Finalmente, ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador y sumaron un punto en un duelo en el que Osasuna estuvo más cerca del triunfo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelta al cole en Málaga 2026: estas son las fechas de inicio de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y UMA
  2. Los cuatro restaurantes de Málaga escogidos como los mejores con terraza de toda toda España en 2026: 'Largas sobremesas y la mejor gastronomía al aire libre
  3. Plaza Mayor y McArthurGlen de Málaga renuncian a la apertura especial de sus tiendas hasta medianoche prevista para este jueves 27 de agosto
  4. Restablecida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras dos horas de interrupción por la presencia de un hombre en las vías
  5. Avisos por un dron obligan a suspender la operatividad en el Aeropuerto de Málaga durante más de media hora
  6. Hosteleros de Málaga hacen un buen balance de la Feria pero piden revitalizar el Centro: 'Donde no hay ambiente, la bajada es considerable
  7. María Altamirano, bióloga de la Universidad de Málaga: 'No hay dinero en el mundo ni conocimiento suficiente para acabar con el alga asiática
  8. Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Deportivo de LaLiga EA Sports

El penalti a Joaquín que Alberola y el VAR pasaron por alto

El penalti a Joaquín que Alberola y el VAR pasaron por alto

Crean el primer mapa acústico de los delfines de Florida y descubren que tienen zonas de caza y territorios claramente delimitados

Crean el primer mapa acústico de los delfines de Florida y descubren que tienen zonas de caza y territorios claramente delimitados

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas en una zona reforestada y con camaleones

Así es la segunda equipación del Unicaja para la temporada 2026/2027

Así es la segunda equipación del Unicaja para la temporada 2026/2027

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos

Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos

Antonio Banderas recibirá en Marbella el premio ‘Agente de Cambio’ por su labor con Lágrimas y Favores

Antonio Banderas recibirá en Marbella el premio ‘Agente de Cambio’ por su labor con Lágrimas y Favores
Tracking Pixel Contents