Osasuna y Levante no ven puerta y suman su primer punto de la temporada

Osasuna y Levante empataron sin goles este lunes en un partido en el que los de Luis Miguel Ramis mandaron durante muchos minutos y tuvieron las ocasiones más claras, pero un gran Ryan sostuvo a su equipo para firmar las tablas en El Sadar.

Tras el aplazamiento del choque ante el Celta de la jornada 1, Osasuna salió con todo desde el primer minuto, teniendo en la cabeza de Herrando una ocasión clara de gol que Ryan despejó a córner.

Los de Luís Castro optaron por un juego de control, con Oriol Rey ordenando la salida por delante de la zaga. A la media hora de juego, el Levante no había tirado a puerta, gracias en parte a la buena disposición defensiva rojilla.

Hubo un disparo tímido de Rubén García antes de un larguero de Brugué en el minuto 34. De falta, Rubén lo intentó desde 28 metros con un golpeo seco para volver a encender a la grada en el tramo final del primer acto.

Osasuna lanzó hasta seis saques de esquina en los primeros 45 minutos, que terminó mejor que un Levante con pocas ideas.

Ante Budimir pudo marcar en el minuto 54, pero Ryan, con unos reflejos felinos, desbarató la oportunidad con una gran estirada, mientras que el Levante seguía sin tirar a puerta.

A 20 minutos del final, Ramis quiso agitar el choque dando entrada a Raúl y Moro. Castro realizó los primeros cambios a 10 minutos del 90 y entraron Víctor García y Toljan. Los pitos se dejaron oír en El Sadar, con Osasuna sin lograr encerrar al Levante y cediéndole la iniciativa.

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Finalmente, ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador y sumaron un punto en un duelo en el que Osasuna estuvo más cerca del triunfo.