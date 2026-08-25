El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche

Pensó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que sería una buena idea organizar diferentes homenajes a los futbolistas que fueron campeones en el pasado Mundial. En San Mamés, aquello salió rana, llevándose los protagonistas una montumental pitada. Este jueves le llegaba el turno al Spotify Camp Nou (21.00 h.), donde ocho azulgranas, encabezados por Rodri Hernández, estaban llamados a ser homenajeados. Pero tanto el Barcelona como la RFEF están estudiando suspender el acto, según avanzó Rac1 y pudo confirmar este diario. Las cargas de la Policía Nacional contra seguidores azulgrana el pasado domingo en Elche han llevado a los diferentes actores a considerar seriamente la cancelación del acto.

El homenaje debía ser algo sencillo para Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Rodri. Mostrar el trofeo, recibir unos aplausos antes de comenzar el partido, y ya está. Pero los últimos acontecimientos no invitan a un recibimiento agradable, después de que varios aficionados del Barça vieran cómo les arrebataban diferentes esteladas, y especialmente los golpes recibidos por un aficionado del Barça por parte de la Policía Nacional. Una acción policial que, según informó este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está ya siendo investigada por parte del cuerpo.

Uso desproporcionado de la fuerza policial

Marlaska, de hecho, llegó a admitir que "pudo haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial contra los aficionados del Barça frente a las puertas del Martínez Valero.

Está previsto que este mismo miércoles, tanto el Barcelona como la RFEF acuerden qué hacer, apuntando las fuentes consultadas a que será difícil organizar homenaje alguno a los futbolistas de la selección española.

La ANC, además, anunció su intención de repartir 10.000 banderas esteladas en los alrededores del Camp Nou con la idea de ondearlas, ya no solo durante el homenaje a los futbolistas campeones del mundo con España, sino durante el resto del partido.

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El propio FC Barcelona, de hecho, ya venía de denunciar mediante un comunicado la actuación policial en Elche.