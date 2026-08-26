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Edin Terzic, el sustituto de Valverde que consultó a Flick para fichar por el Athletic

El entrenador alemán, de orígenes bosnios y croatas, ha asumido las riendas del club bilbaíno, rival del Barça este miércoles, sin más fichajes que la recuperación de varios cedidos

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Edin Terzic, durante una rueda de prensa.

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Edin Terzic, durante una rueda de prensa. / Javier Zorrilla / EFE

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

El Athletic todavía no sabía si Ernesto Valverde iba a querer continuar una temporada más en San Mamés, pero ya intuía que este verano podía ser el de su tercera (¿y definitiva?) despedida del club de su vida. Así, que por si acaso, arrancó pronto con la búsqueda de un potencial sustituto. Y entre los nombres que manejaba Mikel González, director deportivo rojiblanco, el de Edin Terzic sobresalía por encima del resto.

Ya en octubre, aprovechando la visita del Athletic a Dortmund por la Champions, se produjo una primera de contacto. Una primera cita exitosa en la que ambas partes se reconocieron interés mutuo. La siguiente, discretísima, fue en Madrid, encabezada por Jon Uriarte y Jon Berasategi, presidente y el director general de la entidad vasca. Y de ella regresaron los capataces bilbaínos convencidos de que era el hombre adecuado.

La final de la Champions 2024

Terzic, alemán de padre bosnio y madre croata, 43 años, no había vuelto a los banquillos desde la final de la Champions de 2024, que disputó y perdió contra el Real Madrid. Aquel Borussia Dortmund era el único club al que había dirigido como primer entrenador, en una etapa inicial como interino y después ya durante dos temporadas completas. Antes, había trabajado con Jürgen Klopp, Slaven Bilic, Lucien Favre...

Edin Terzic, durante su etapa en el Borussia Dortmund.

Edin Terzic, durante su etapa en el Borussia Dortmund. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

"He tenido oportunidades buenísimas, pero estoy en una etapa de mi vida, con niños pequeños, en la que sé que dentro de 10 años sus amigos serán más importantes que sus padres. Para abandonar esta isla de felicidad, hará falta una oportunidad única", explicó a 'El País' en diciembre sobre su retiro voluntario.

La visita de Terzic a Flick

En este tiempo, aprovechó para visitar a entrenadores más experimentados que él para empaparse de su método. Uno de ellos fue Hansi Flick, con el que se enfrentó en un Bayern 4-Dortmund 2 en 2021. En febrero, Terzic y su asistente Sebastien Geppert acudieron a la Ciutat Esportiva del Barça, invitados por su compatriota. "Quería saber qué es lo que cambió en su vida trabajando primero en la Bundesliga y luego en la Liga", ha explicado sobre su rival de este miércoles (21.00 horas) en el Camp Nou.

Edin Terzic y Hansi Flick, durante su único enfrentamiento, en 2021.

Edin Terzic y Hansi Flick, durante su único enfrentamiento, en 2021. / GUENTER SCHIFFMANN / AFP

Sólo Terzic sabe si aquella conversación fue determinante o no para salir de su rutina de padre de familia y mudarse a Bilbao. Una decisión arriesgada y sorprendente en las dos direcciones. Desde que el también alemán Jupp Heynckes cerró su segunda etapa en San Mamés, en 2003, los únicos entrenadores extranjeros del Athletic habían sido Bielsa y Berizzo, dos argentinos y, por tanto, hispanohablantes.

Sin fichajes

Por la otra parte, Terzic asumía el reto de un equipo que naufragó la temporada pasada y en el que, por su particular política de contrataciones, no ha recibido más refuerzos que el regreso de cedidos como Canales, Djaló, Rincón y Gerenabarrena. Y, claro está, teniendo que sustituir a una leyenda de la talla de Valverde, el hombre que sacó la gabarra a la ría del Nervión tras 40 años de sequía.

El nuevo entrenador del Ahtletic de Bilbao Edin Terzic al inicio del partido de LaLiga entre el Athletic y el Sevilla, este sábado en el estadio de San Mamés.

El nuevo entrenador del Ahtletic de Bilbao Edin Terzic al inicio del partido de LaLiga entre el Athletic y el Sevilla, este sábado en el estadio de San Mamés. / LUIS TEJIDO / EFE

"Es muy alemán", describen quienes lo han tenido a su alrededor estas semanas. Es decir, un entrenador metódico, disciplinado y con las ideas claras. En las escasas entrevistas que ha concedido hasta ahora, también se ha percibido a un hombre consciente del valor de las tradiciones y de los símbolos en el Athletic y en Bilbao (hasta se animó en su presentación con alguna palabra en euskera) y aparentemente convencido de que Lezama es la respuesta primordial a cualquier pregunta.

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El arranque, el sábado, estuvo lejos de ser el deseado. Sendos errores individuales de Simón y Areso y una controvertida expulsión temprana de Yuri propiciaron la victoria del Sevilla en San Mamés por 1-3. Que la revancha inmediata sea contra el Barça seguramente no sea su plan perfecto. La parte buena es que se reencontrará con Flick. Esta vez, sin necesidad de que le invite a unos de sus entrenamientos.

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Fuente: El Periódico

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