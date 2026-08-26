La Vuelta a España llega a Málaga el 11 de septiembre: estos son los horarios de la etapa 19ª

Tras cuatro etapas en Mónaco y Francia, La Vuelta a España pisa este miércoles territorio español. Desde Cataluña, la carrera recorrerá el Levante para llegar a Andalucía, región que albergará las 10 etapas finales de la última grande del año del calendario UCI. La provincia de Málaga acogerá íntegramente la antepenúltima etapa, la 19ª, el próximo viernes, 11 de septiembre. Será la segunda más larga de esta dura edición de 2026, con 210,8 kilómetros, en una jornada de cuatro puerto y 4.052 metros de desnivel acumulado, que visitará casi todas las comarcas malagueñas.

De la Axarquía a la Costa del Sol, pasando por el Valle del Guadalhorce, la Sierra de las Nieves, la Serranía de Ronda y el Valle del Genal, para terminar en Sierra Bermeja. Las localidades de salida, llegada y de paso serán Vélez-Málaga, Torre del Mar (ambas con salida neutralizada), Almayate, Benajarafe,Torre de Benalgabón, Rincón de la Victoria, La Cala del Moral, Málaga capital, Cártama, Coín, Alozaina, Yunquera, El Burgo, Ronda, San Pedro de Alcántara y Estepona.

Horarios de paso de la etapa 19 de La Vuelta / L.O.

Con el maillot rojo casi sentenciado tras la enésima exhibición del año de Tadej Pogacar en el incio de la carrera en suelo francés (ha ganado dos de las tres etapas disputadas, una, la tercera, fue anulada por el granizo), la provincia será el campo de batallla para dilucidar quién acompañará al doble campeón del mundo en el podio, la lucha del maillot de puntos (premio de la montaña) o de la regularidad (verde); además de ser una jornada propicia para la victoria de una fuga, siempre y cuando "Pogachitar" y el ambicioso UAE lo permiten. Porque el esloveno corre su segunda Vuelta no sólo para completar la Triple Corona (la victoria en las tres grandes) sino para hacer historia. Líder desde la primera etapa, quiere mantener el rojo hasta Granada. El récord de las 13 victorias en una edición de Freddy Maertens en 1977 ya no parece tan lejano con un recorrido tan montañoso. Para poner en contexto la hazaña del esloveno, esta es la décima gran vuelta que corre y si mantiene el liderato, será su séptima victoria: cinco Tours, un Giro y una Vuelta.

Descripción del recorrido y perfil de la etapa 19 de la Vuelta.

El recorrido por la provincia

La etapa comenzará con un paseo por el litoral axárquico tras la salida desde Vélez-Málaga. Tras llegar a la capital por la N-340, el pelotón se dirigirá hacia Cártama y Coín. De ahí, la carrera tomará dirección Guaro, Tolox y Alozaina, para iniciar el ascenso al primero de los tres puertos del día (que en realidad son cuatro, ya que la organización no ha hecho puntuable el puerto del Madroño de la carretera Ronda-San Pedro), el puerto de las Abejas (2ª categoría), en Yunquera. De ahí, tras un breve descenso a El Burgo comenzará el asalto al puerto del Viento (2ª). Tras bajar de la Ronda a San Pedro y atravesar la localidad marbellí, el pelotón cruzará Estepona para afrontar el puerto más duro de la provincia: Peñas Blancas (1ª), que al igual que en 2022 se subirá hasta el mirador de Los Reales.

Será etapa con dos partes muy diferenciadas. Una primera con 75 kilómetros prácticamente llanos. De hecho, en los primeros 48 km, la única subida será la del Cantal, el alto que separa La Cala del Moral del Rincón. Para llegar a Cártama tendrán otro pequeño repecho, pero la montaña no aparecerá hasta el puente sobre el río Grande, en la antigua venta Verita de Las Millanas, en Tolox, donde se asciende a Alozaina. Es en este punto, a falta de más de 130 kilómetros de meta, cuando la carretera ya sólo dará un pequeño respiro, el tramo llano de San Pedro a Estepona; el resto será subir y bajar los cuatro puertos: Abejas, Viento, Madroño y Peñas Blancas. Con tanta subida, sorprende que la organización haya calificado la etapa como "ondulada con final en alto", cuando es la etapa de montaña más dura que se recuerda en la provincia malagueña.

Los horarios de paso de La Vuelta por Málaga

El libro de ruta de La Vuelta contempla tres estimaciones de horarios, calculados sobre velocidades medias de 37, 39 y 41 kilómetros por hora. Se trata de horarios orientativos y no de horas exactas: el ritmo de una escapada, el viento, la estrategia de los equipos, el cansancio acumulado... pueden hacer variar los horarios. Aunque la salida en el centro de Vélez-Málaga no es hasta las 12.06 horas, los aficionados podrán ver a los ciclistas desde las 10.30 horas el control de firmas instalado en la prolongación de la Explanada de la Estación veleña.

Horarios de paso previstos para la etapa 19 de La Vuelta en Málaga.

Salida neutralizada desde Vélez-Málaga hasta la N-340

Vélez-Málaga volverá a acoger una salida ocho años después. En 2018 albergó el comienzo de la cuarta etapa, que concluyó en Alfacar con la victoria de Ben King. Aunque oficialmente la etapa tiene una longitud de 210,8 kilómetros, hay que sumaerle 8,3 km más de salida neutralizada por el casco urbano de Vélez y Torre del Mar. Los corredores partirán poco antes del mediodía desde la calle Blas Infante y continuarán por la calle Canalejas, plaza de las Carmelitas, calle Cristo y calle Cervantes. Desde allí tomarán el Camino Viejo de Málaga y el Camino Viejo de Vélez antes de enlazar sucesivamente con la C-335, la A-356 y la A-356-R. El recorrido urbano continuará después por calle Pintor Cipriano Maldonado hasta alcanzar la N-340. Será entonces cuando termine el tramo neutralizado y se inicie oficialmente la etapa, en Almayate, prevista para las 12.06 horas.

Detalle de la salida de Vélez de la etapa 19 de La Vuelta / L.O.

Por la N-340 hasta la capital

Desde el kilómetro cero, La Vuelta circulará por la N-340, atravesando primero Benajarafe, en el kilómetro 6,3, donde el paso se espera alrededor de las 12.10 horas. A continuación, pasadas las 12.20 horas, llegará a Rincón de la Victoria, en el kilómetro 13. Un municipio que conoce de sobra el paso de La Vuelta y especialmente en los últimos cinco años. En 2021 acogió una llegada de una etapa que ganó Michael Storer, y volvió a aparecer en el recorrido de 2022, camino precisamente de Peñas Blancas.

Tras cruzar Torre de Benagalbón y Rincón, y subir el alto del Cantal, se llegará a La Cala del Moral poco antes de las 12.30 horas. Desde ahí, a La Araña, Peñón del Cuervo y entrada a Málaga por el barrio de El Palo.

Paso de La Vuelta por Málaga capital

La entrada al barrio paleño se producirá desde el Candado (calle Almería) por la avenida Juan Sebastián Elcano, para continuar por la avenida del Pintor Joaquín Sorolla y después por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso para llegar al Paseo del Parque.

La hora estimada de llegada de la carrera al Centro es poco antes de las 12.45 horas. Tras atravesar la Alameda, los corredores abandonarán la capital por la avenida de Andalucía, desde donde los corredores tomarán finalmente la A-357 en dirección al Valle del Guadalhorce. Será la trigésima vez que la ronda española pase por la ciudad.

La Vuelta

Valle del Guadalhorce hasta la Sierra de las Nieves

Tras atravesar por arriba el río Guadalhorce, a la altura de Santa Amalia y la Vega de Mestanza, los corredores saldrán de la autovía A-357 en dirección a Estación de Cártama por la A-7052. En la rotonda de la antigua Sagtama, girarán a la izquierda en dirección a Cártama y Coín (A-7059). La organización estima que el paso por el pueblo de Cártama será sobre las 13.10 horas.

Tras unos 13 kilómetros por la carretera de Cártama-Coín (A-7059), junto al río Fahala y atravesar Sierra Chica y Sierra Gorda, la carrera llegará, en torno a las 13.30 horas, al casco urbano de Coín por la avenida Reina Sofía, que baja desde el centro comercial de La Trocha. Y saldrá de la localidad por la avenida Rey Juan Carlos tras pasar por la explanada del recinto ferial (parque Alfarero Pepe Cumbrera) en dirección a Guaro, por la A-366. Coín es una de las localidades que más ha visitado La Vuelta en los últimos años. No en vano, fue protagonista directo en 2017, cuando acogió la salida de la 13ª etapa; y en 2018 y 2022 fue lugar de paso.

En este punto, aún restarán 150 kilómetros para el final de la etapa y unos 15 kilómetros para que comiencen los ascensos a los puertos de montaña. Tras un terreno ondulante, en el kilómetro 76, los corredores llegarán a Las Millanas, en Tolox, para comenzar el ascenso al puerto de las Abejas (2ª categoría) entre olivos, previo paso por Alozaina (14.00 horas) y Yunquera (14.20 h.) por un terreno de constante subida, pero sin grandes pendientes.

O'Connor, bajando el puerto del Viento hasta El Burgo en la etapa 6ª de La Vuelta de 2024. Este 2026, harán el puerto en sentido contrario: dirección Ronda. / Javier Lerena

Los 9 kilómetros de subida desde el pueblo pechero hasta Yunquera, previo paso por el alto de Jorox, ya fueron final de etapa de La Vuelta en 2024, en el recordado ataque del australiano Ben O'Connor, que le convirtió en líder de la carrera durante bastantes días.

Altimetría del Puerto de las Abejas / altimetrias.net

Puerto de las Abejas y puerto del Viento

A solo 2,8 kilómetros tras cruzar el polígono de Yunquera, que acogió la llegada de la etapa de 2024, llegará la primera cima puntuable, el puerto de las Abejas, de segunda categoría, que se corona en el kilómetro 91, a 814 metros de altitud. Desde el río Grande, son 14,6 kilómetros de ascensión, 617 metros de desnivel y una pendiente media del 4,3%. La primera aparición de este puerto en la ronda española fue en 2002, en la etapa Málaga-Ubrique que terminó ganando Aitor González; volvió a formar parte de la jornada Mijas-Alhaurín de la Torre de 2018.

Tras un descenso de menos de 7 kilómetros, los corredores llegarán al río Turón, a la entrada de El Burgo, que según la previsión de la organización será sobre las 14.30 horas. Y sin tiempo para reponer fuerzas, se iniciará el segundo puerto del día, el del Viento (2ª), en el kilómetro 113, que se corona a 1.064 metros de altitud.

Perfil de la subida al puerto del Viento desde El Burgo. / altimetrías.net

De 13,1 kilómetros de longitud y 498 metros de desnivel, el puerto tiene una bajada de casi tres kilómetros en su parte media que rebaja bastante su pendiente media (3,7%), pero es más duro de lo que señalan los fríos números. De hecho, en algunas carreras, como en La Vuelta 2002, ha sido catalogado de tercera categoría, siendo uno de los más duros de ese rango que se hayan subido en la ronda española. Sus rampas iniciales, hasta llegar al Mirador del Guarda Forestal, se agarran tanto que alcanzan el 10 y el 12 %. Tras coronar el primer alto se descienden casi 100 metros para volver a subir 3,5 kilómetros más con porcentajes que rozan el 6% en su tramos más duros y el 3% en las zonas más suaves. La organización calcula el paso por la cima alrededor de las 15.00 horas.

Carretera de Ronda-San Pedro y el puerto del Madroño (no puntuable)

Tras un descenso por la A-366 de 11 kilómetros, la carrera llegará a las puertas de la ciudad de Ronda, a 88 de meta, localidad que no visitará, sino que circunvalará por su zona sur por la carretera de San Pedro de Alcántara (A-397). Desde la ciudad del Tajo hasta el puerto del Madroño, los corredores subirán otros 440 metros en poco más de 15 kilómetros del tercer puerto del día, el Madroño (1056 metros), pero esta subida no será puntuable. Entonces, restarán 62,9 kilómetros hasta la meta de Peñas Blancas-Los Reales, pero 44 serán de bajada por la carretera de San Pedro o en llano hasta llegar al casco urbano de Estepona.

Sobre las 16.15 horas, la organización prevé que los primeros corredores lleguen a la localidad marbellí, donde los corredores tomarán la calle Luis Braille para incorporarse después a la A-7, por la que los escapados y el pelotón pondrán rumbo a Estepona atravesando Gualdamina, Atalaya, Cancelada, Las Dunas, El Velerín y El Padrón. La carrera permanecerá en la A-7 hasta el kilómetro 185,2, en Alcazaba Beach abandonarán la autovía por la salida de Estepona del Palacio de Congresos.

En este punto ha fijado la organización el sprint intermedio que otorga puntos (20, 17, 15, 13 y 10) a los cinco primeros para la clasificación de la regularidad (el maillot verde). No será fácil que los sprinters logren llegar en cabeza de carrera tras tres puertos de montaña, pero con nombres en liza como Woud van Aert o Mads Pedersen, dos de los favoritos al jersey verde, todo es posible.

Sprint intermedio de Estepona / L.O.

Estepona y subida a Peñas Blancas

Tras el sprint, pasadas las 16.30 horas, comenzará un largo recorrido urbano por Estepona. Primero por la avenida Jesús de Polanco y Litoral, después por la avenida de España y el Paseo Pedro Manrique, y de nuevo, la avenida de España, hasta la avenida del Carmen. A la altura de la plaza de toros y el puerto pesquero, los corredores dejarán de ir en dirección este, para girar a la derecha por la avenida Puerta del Mar y seguir por la calle Ricardo Ortega, la calle San Fernando y la avenida de Andalucía. En esta última vía llegará el giro a la izquierda por la avenida de Los Reales, que marca el inicio del puerto de Peñas Blancas (1.268 metros).

Perfil de la subida a Peñas Blancas-Los Reales / L.O.

En total, la ascensión tiene una longitud de 18,8 kilómetros, acumula 1.216 metros de desnivel y presenta una pendiente media del 6,5%, con rampas máximas del 15%. Y no hay que esperar a incorporarse a la MA-8301 para comprobar su dureza. Las fuertes rampas comienzan en la salida de la ciudad, con porcentajes que llegan al 14% y pequeños descansillos hasta coronar el primer collado, en los primeros 4 kilómetros de ascensión.

Pero lo más duro llega tras el kilómetro 6 de subida, tras una corta bajada para cambiar de loma, con un kilómetro de dobles dígitos y más de 500 metros al 12%. A partir de ahí, las pendientes se suavizan aunque nunca bajan del 6% hasta coronar Peñas Blancas, en el cruce de Jubrique y Genalguacil, situado en el kilómetro 206,5, cuando apenas resten 4,3 kilómetros. Este punto fue llegada de la ronda española en 2013, pero esta vez, al igual que en 2022, la meta estará más arriba, en el mirador y el refugio de Los Reales, una de las mejores atalayas costeras del Mediterráneo con vistas al Estrecho de Gibraltar y el litoral africano. La llegada está prevista entre las 17.14 y las 17.47 horas.

Será la tercera llegada a Peñas Blancas-Los Reales

Peñas Blancas debutó en La Vuelta de 2013 y lo hizo convirtiéndose en el primer final en alto de la historia de la ronda española en la provincia de Málaga. El checo Leopold König se convirtió entonces en su primer ganador. Tres años más tarde, en 2016, la subida fue escenario de la última jornada de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol. Aquel día se ascendió Sierra Bermeja por dos vertientes diferentes antes de que Alejandro Valverde atacara camino de Peñas Blancas y conquistara tanto la etapa como la clasificación general de la carrera andaluza.

La Vuelta regresó en 2022. El ecuatoriano Richard Carapaz, que este año busca el podio en la carrera, culminó allí una fuga y consiguió una de sus tres victorias de etapa en aquella edición. Cuatro años después, Peñas Blancas volverá a decidir una etapa de la ronda española. Y esta vez lo hará en la 19ª jornada, a solo dos días del final en Granada.