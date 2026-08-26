Rodríguez Uribes, protagonista de los 'Encuentros de Primera' de la APDM en Málaga

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre una nueva edición de 'Encuentros de Primera', una iniciativa que busca acercar al ámbito deportivo a diferentes personalidades y generar un espacio de diálogo sobre la actualidad y el futuro del deporte.

El protagonista de esta nueva cita será José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), que participará en una charla-coloquio que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en el auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga.

Cartel de presentación de la charla. / APDM

El encuentro estará moderado por los periodistas Jesús Álvarez y Antonio Rengel, que serán los encargados de conducir una conversación en la que se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con el deporte español, su presente y los principales retos a los que se enfrenta el sector.

Una cita con el deporte

La iniciativa de la APDM pretende consolidarse como un punto de encuentro entre el periodismo deportivo y diferentes protagonistas del mundo del deporte. En esta ocasión, la presencia de Rodríguez Uribes permitirá conocer de primera mano la visión del máximo responsable del deporte a nivel estatal sobre algunas de las cuestiones de actualidad que afectan al sector.

El acto se celebrará en el Museo Carmen Thyssen, situado en la calle Compañía, 10, en pleno centro de Málaga. La jornada cuenta además con la colaboración del propio museo, Cervezas Victoria y Trocadero, entidades que participan en la organización de esta nueva edición de 'Encuentros de Primera'.

La APDM ha establecido que el acceso será por invitación y hasta completar el aforo. Los interesados en asistir deberán confirmar previamente su presencia a través del correo electrónico info@periodistasdeportivosmalaga.es, antes del lunes 7 de septiembre a las 20.00 horas.

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Con esta nueva cita, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga continúa con su apuesta por generar espacios de conversación y reflexión en torno al deporte, poniendo el foco en figuras relevantes de la actualidad deportiva nacional.