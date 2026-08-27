Márquez reconoce que Ducati se “la ha colado” al hablar de su hombro tras Silverstone

El asunto puede traer cola. O no. El tema es bastante delicado y, tal vez, solo tal vez, precise de alguna matización por parte de Ducati, no, desde luego, del lado de Marc Márquez, que hoy, en Motorland (Aragón), ha sido muy claro al explicar, no su enfado, tampoco ha puesto tan mala cara, pero sí su incomodidad, al comprobar, hace unos días, que en el ‘inside’, el video resumen de cada GP que Ducati difunde por las redes, se hacía mención a sus comentarios, en el seno del equipo, de que, en el Gran Premio de Inglaterra, que se disputó, en Silverstone, sufrió, y mucho, con su hombro derecho. Al parecer, al nueve veces campeón del mundo no le ha gustado nada que su fábrica haya abierto, de nuevo, el tema de su hombro operado en siete ocasiones.

Damià Aguilar, especialista de MotoGP de Catalunya Radio, quiso saber cómo le había sentado que nos enterásemos por Ducati de que, de nuevo, había sufrido en Inglaterra con su brazo derecho. Y la respuesta de Marc, en catalán, fue impecable, muy transparente.

“Ya sabéis que soy el que menos quiere hablar del hombro, del brazo derecho”, empezó comentando el mayor de los Márquez Alentá con enorme serenida. “Pero, sí, es cierto que en el ‘inside’ de Ducati (video resumen del Gran Premio de Inglaterra, que difunde tras cada carrera la marca italiana), me la colaron y, ahora, se vuelve a hablar del tema. Intentamos gestionar el físico de la mejor manera posible y, por mucho que no quiera hablar, hay algo que es obvio: llevo muchas operaciones en este brazo derecho, desde el húmero al hombro, ya sumo siete y eso se nota”.

Marc Márquez (Ducati) aparece en los monitores de la realización de la conferencia de prensa de hoy en Motorland. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

El nueve veces campeón del mundo, favorito para ganar este fin de semana en Motorland, donde ha ganado ocho veces, siete en MotoGP y una en Moto2, siguió explicando lo sucedido en el trazado británico. “El problema es que, en Silverstone, afronté el fin de semana de manera agresiva, ya desde el mismo viernes, intentando utilizar mucha energía, cosa que no había hecho desde el parón de verano, pero llegué a Inglaterra y tras pasar días en el gimnasio, me encontraba mejor y decidí dar un pasito más desde el viernes. Y me levanté el domingo, sabiendo que me tocaría sufrir en la carrera, pero, estando bien físicamente, no hubiese pasado de la cuarta posición. Pero, al sufrir, tocó dar, en carrera, un paso atrás y acabar la carrera”.

Márquez se presenta, insisto, en Motorland (Alcañiz, Aragón) con el convencimiento de que es el más claro favorito a la victoria, tanto en el ‘sprint’ del sábado como en el gran premio del domingo. “Es evidente que si queremos seguir teniendo alguna opción de pelear, al final del Mundial, por el título, debemos aprovechar los circuitos que, teóricamente, nos son favorables y donde hemos ganado antes para acercarnos lo máximo posible a los líderes. Tenemos que conseguir los máximos puntos posibles, si son 37, el máximo, estupendo”.

"Sobre la recuperación de mi hombro derecho, he de reconocer que hemos avanzado mucho. Al menos, ahora no me falla inesperadamente el brazo y eso ya es mucho. Noto que se cansa, pero no hay las desconexiones que se producían a inicios de temporada y que provocaban mis caídas. Ahora, voy más tranquilo y más constante”. Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo.

Cuando le preguntaron si existe algún motivo por el que se le ve, se le nota, mucho más serio de lo habitual, Marc confesó que “bueno, puede ser, sí, porque tengo que estar muy concentrado. Cuando te salen las cosas fáciles, puedes estar más de ‘chachara’, nunca descuidarte porque siempre debes estar concentrado en tu trabajo, pero sí más suelto. Y, ahora, debo estar más concentrado que nunca si quiere pelear, en cada carrera, por la victoria. Y, donde no me llegue el físico, me tiene que llegar la mente”.

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Volviendo a su eterna lesión, todo el mundo pensó que las tres semanas de parón, antes de Silverstone (Inglaterra), servirían para que desaparecieran las dudas sobre su hombro derecho. “Un piloto siempre espera más de su físico, pero la verdad es que está yendo bien, sí. Hemos avanzado mucho, pues, al menos, ahora no me falla inesperadamente el brazo y eso ya es mucho. Noto que se cansa, pero no hay las desconexiones que se producían a inicios de temporada que me provocaban las caídas. Y, en ese sentido, voy más tranquilo y más constante”.