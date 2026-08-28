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LaLiga Hypermotion

El Leganés confirma el fichaje de Álvaro Morata

El que fuera capitán de la selección española llega cedido por el Como italiano

Álvaro Morata.

Álvaro Morata. / Europa Press

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EFE

Madrid

El Leganés, club de LaLiga Hypermotion, ha anunciado esta tarde la incorporación del delantero internacional Álvaro Morata en calidad de cedido por el Como italiano, en el que militó la pasada temporada.

Morata, de 33 años, vuelve al fútbol español después de su periplo por el Milán, el Galatasaray turco y el propio Como. Con anterioridad, tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid y el Getafe, pasó a la del Real Madrid, con el que se estrenó en la elite, y tras una cesión en el Juventus y vuelta al club blanco, militó en el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Juventus.

El club italiano hizo oficial la salida del atacante madrileño mediante un breve comunicado en el que confirmó el acuerdo con el Leganés.

"Como 1907 comunica la cesión a título temporáneo, hasta el término de la temporada, con opción, del atacante Álvaro Morata al Leganés", señaló el club italiano.

El Como cerró así la salida de Morata, que llegó al conjunto lombardo en agosto de 2025 procedente del Milan y que firmó una temporada sin protagonismo y sin tantos en liga.

"Todo el club augura a Álvaro lo mejor para la temporada 2026/27", añadió el Como en su comunicado.

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La operación había avanzado en los últimos días después de que el Leganés y el Como acercaran posturas sobre el reparto del salario del internacional español

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