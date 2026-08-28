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Los 'Redsticks' ganan a Países Bajos y se meten en la final del Mundial 28 años después

Tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill dieron la remontada a los españoles

Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo.

Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo. / RFEHOCKEY

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EFE

Madrid

La selección española masculina de hockey hierba, los 'Redsticks', ganó este viernes a la anfitriona Países Bajos en las semifinales del Mundial por 4-3 con tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill, y logró el pase a la final del Mundial 28 años después.

Los de Max Caldas jugarán la final del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos ante el vencedor de la otra semifinal, entre Alemania y Argentina.

El partido comenzó muy igualado y fueron los neerlandeses los que se adelantaron en el marcador, en el minuto 21, con un contraataque que rubricó Koen Bijen.

Los de Max Caldas no bajaron los brazos y en el minuto 40 José 'Chefo' Basterra disparó desde fuera del área y la bola se coló por debajo de las piernas de Meijer (1-1).

La tensión fue notable en el último cuarto. Xavi Espart celebró una buena defensa de su equipo y el jugador neerlandés Duco Telgenkamp le empujó, por lo que el árbitro le mostró una tarjeta amarilla que le dejó fuera para los siguientes diez minutos de partido a falta de tan solo once.

En el minuto 50, de nuevo 'Chefo' Basterra logró el segundo gol para España tras un pase de Pepe Cunill y un minuto después los 'Redsticks' forzaron un penalti córner que convirtió en gol Pepe Cunill por debajo de las piernas del guardameta neerlandés (3-1).

Los de Max Caldas no renunciaron al ataque a pesar de la diferencia de dos goles en el marcador y forzaron un penalti 'stroke'. Lo lanzó José Basterra, que ya acumula 7 tantos en el Mundial, y firmó el 4-1 en el minuto 54.

Países Bajos no se rindió y en el minuto 56 Jip Janssen marcó el segundo gol de su selección en un penalti córner.

En otra jugada de penalti córner, Joep Mol logró el 4-3 en el minuto 58 y los neerlandeses acorralaron a los españoles en los últimos instantes del duelo, pero no pudieron evitar la derrota.

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"Cuando nos marcaron el primer gol dijimos que el partido no había terminado, hemos trabajado mucho para pasar a la final y tenemos que aprender de algunos errores. Estoy muy orgulloso del equipo y de mí, recordaré este día cada momento", dijo el jugador español Luis Calzado al término del partido a la organización.

Fuente: El Periódico

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