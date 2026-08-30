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Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Es bueno que un jugador sonría pero no siempre tiene que ser así"

El técnico azulgrana ha hecho repaso de la actualidad en la rueda de prensa previa al partido de este próximo lunes contra el Rayo Vallecano.

Hansi Flick durante la rueda de prensa.

Hansi Flick durante la rueda de prensa. / Europa Press

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Laia Bonals

Laia Bonals

Lamine Yamal está más sonriente, contó Hansi Flick antes del partido contra el Rayo Vallecano de este próximo lunes (21.30 h, DAZN). El entrenador azulgrana, que atendió a los medios horas antes del encuentro, quiso pedir paciencia y calma con el extremo catalán, después de un verano marcado por su regreso tras lesión y el Mundial. "Tenemos que apoyarle", recalcó el míster culer.

"Es bueno que un jugador sonría, pero no siempre tiene que ser así. Lamine jugó el Mundial, ha vuelto después de tres semanas de vacaciones. El de Elche no fue su mejor partido, pero trabajó para el equipo y estuve muy contento. Contra el Athletic jugó 90 minutos y estuvo muy bien verle a su nivel 'top' otra vez. En el entrenamiento ha estado excelente. Tenemos que apoyarle y es lo que queremos ver de él", dijo con su calma habitual Hansi Flick sobre cómo ha sido la vuelta a la disciplina azulgrana del crack español.

Quien ha tenido algunos problemas físicos en los últimos días ha sido Rodri, contó Hansi Flick: "Ha tenido algunos problemas en los últimos días, pero hoy ha entrenado y ha tenido muy buenas sensaciones. Claro que está preparado para ser titular, ya veremos. Con Brian [Fariñas] pasa lo mismo que con Hamza, me sorprendió en la pretemporada. Es un excelente jugador, está en forma y entiende su rol. Es fantástico ver cómo mejora. No será fácil para él, pero se merece minutos".

Contento con la plantilla

El próximo martes 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes y Flick ha querido hacer balance y poner en valor a su plantilla. "Por supuesto que estoy contento con el equipo. Deco está haciendo un equipo muy fuerte. No tenemos presión. Deco ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora. La calidad en el entrenamiento es máxima y esto es lo más importante. Vamos por buen camino", recalcó. Además, añadió que, con esa plantilla, el Barça puede plantearse grandes metas. "En una temporada muchas cosas pueden pasar. Todos tienen hambre y ahora debemos jugar como un equipo. Debemos tener espíritu de equipo y así pueden ocurrir las cosas. Es increíble la atmósfera que tenemos aquí y tenemos que seguir así por mucho que tengamos grandes jugadores".

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Hansi Flick no va a entrar en campañas ni debates para el Balón de Oro. "No es mi trabajo. Tengo un trabajo complicado y no tengo que centrarme en esto. En mi equipo hay buenos jugadores, futbolistas de clase mundial. Para ser honesto, no es algo que me guste. Lo importante es el equipo. No es fácil escoger a un futbolista y darle el premio al mejor, hay mucha calidad en el mundo", relata el técnico azulgrana.

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Fuente: El Periódico

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