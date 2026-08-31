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Acuerdo AFE-Ruber

Las futbolistas en España podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida

El acuerdo, con una vigencia inicial de un año y prorrogable, facilitará a los y las futbolistas seguir tratamientos de fertilidad, así como someterse a las pruebas diagnósticas complementarias prescritas que podrán realizarse dentro de la red de centros de Quirónsalud

Las jugadoras del Real Madrid celebran uno de los goles de Felicia Schroder en el partido ante el Atlético de Madrid de la Liga F Moeve 26-27.

Las jugadoras del Real Madrid celebran uno de los goles de Felicia Schroder en el partido ante el Atlético de Madrid de la Liga F Moeve 26-27. / Europa Press

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EFE

Madrid

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el hospital Ruber Internacional han firmado un acuerdo de colaboración para que las jugadoras y los jugadores afiliados puedan acceder a la unidad de reproducción asistida del centro.

Según informó AFE este lunes, el acuerdo, con una vigencia inicial de un año y prorrogable, facilitará a los y las futbolistas seguir tratamientos de fertilidad, así como someterse a las pruebas diagnósticas complementarias prescritas que podrán realizarse dentro de la red de centros de Quirónsalud.

Entre las prestaciones incluidas destacan la preservación de la fertilidad, la inseminación artificial, la fecundación in vitro (FIV), la prueba genética preimplantacional (PGT) y el test prenatal no invasivo (TPNI), dentro de un modelo asistencial basado en la medicina personalizada, la innovación tecnológica y la excelencia clínica y unas condiciones preferenciales en vitrificación.

La firma del compromiso contó con la presencia por parte de AFE de David Aganzo, director general y presidente, y de Geni Martínez, responsable del Departamento de Salud, junto a la gerente del hospital Ruber Internacional, Olga Ginés, su directora financiera, Amparo Francés, el doctor Miguel Calderón, director médico, y Raquel Orobio, responsable nacional corporativa de Desarrollo de la Dirección de Clientes Privados de Quirónsalud.

Para David Aganzo, esta iniciativa "supone un paso más en el compromiso de la Asociación por ofrecer a" sus "afiliados servicios que contribuyan a su bienestar dentro y fuera del terreno de juego".

"Incorporar la experiencia de un centro de referencia como el Hospital Ruber Internacional nos permite seguir ampliando una atención integral que responde a las necesidades reales de los y las futbolistas y de sus familias", añadió.

Para la responsable de salud de AFE, Geni Martínez, "la salud reproductiva forma parte del bienestar integral de los y las deportistas y cada vez son más los que buscan asesoramiento especializado para planificar su proyecto familiar o preservar su fertilidad".

Por parte del Ruber Internacional, su gerente destacó que la iniciativa "refleja la apuesta del hospital por seguir acercando una asistencia sanitaria de excelencia a nuevos colectivos".

"Queremos acompañar a los y las profesionales del fútbol y a sus familias en una etapa tan importante como es su proyecto de maternidad o paternidad, ofreciéndoles una atención personalizada, innovadora y con los más altos estándares de calidad", afirmó Olga Gines.

El doctor Yosu Franco apuntó a su vez que "la medicina reproductiva ha experimentado una enorme evolución en los últimos años gracias a la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas y de laboratorio.

"Poder ofrecer estas herramientas a los y las futbolistas de AFE nos permitirá diseñar estrategias terapéuticas altamente personalizadas y aumentar las posibilidades de éxito de cada tratamiento. Cada paciente tiene unas necesidades diferentes y, por ello, el trabajo coordinado entre ginecólogos, andrólogos, embriólogos, genetistas y personal de laboratorio resulta fundamental para ofrecer una atención integral y basada en la evidencia científica", explicó.

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AFE subrayó que "ambas entidades dan un paso más en su apuesta por la promoción de la salud, acompañando a los y las profesionales del fútbol en sus proyectos de maternidad y paternidad" y que el compromiso "consolida la estrategia del Hospital Ruber Internacional de establecer alianzas con instituciones de referencia como es el caso de AFE para acercar la calidad asistencial de sus unidades altamente especializadas a nuevos colectivos".

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