El Estrella del Viento firma un triplete histórico en la vela clásica

El equipo Estrella del Viento está viviendo una temporada para enmarcar. La embarcación malagueña que cuenta con el Andalucía Barlovento ESP-501 ha completado un triplete histórico en 2026, conquistando las tres grandes citas del Mediterráneo en las que ha participado y firmando un espectacular pleno de nueve primeros puestos en nueve regatas.

Tres competiciones, nueve victorias

El Barlovento ha dominado de principio a fin la temporada. Su primer gran triunfo llegó en la XXXI Illes Balears Classics de Palma de Mallorca, organizada por el Club de Mar, donde consiguió tres primeros puestos para hacerse con la victoria.

La embarcación costasoleña mantuvo su dominio en el Trofeo Cormorán del Real Club Náutico de Pollença, competición en la que volvió a imponerse con dos primeros puestos. El broche de oro llegó en la XXII Copa del Rey de Vela Clásica de Mahón, donde el Barlovento completó un nuevo pleno con cuatro victorias.

Foto de familia del Estrellla del Viento. / La Opinión

El balance es incontestable: tres regatas ganadas, nueve pruebas disputadas y nueve primeros puestos. Un registro que convierte al Andalucía Barlovento en el único barco español y andaluz que ha conseguido ganar las tres grandes regatas del Mediterráneo esta temporada.

Una obra de arte sobre el mar

Más allá de sus resultados, el Barlovento es una embarcación que destaca por su personalidad. Las regatas de vela clásica están marcadas por barcos históricos, muchos de ellos centenarios, pero dentro de esta categoría también tienen cabida los denominados Espíritu de Tradición, embarcaciones construidas después de 1975 que mantienen la filosofía y la estética de los clásicos.

En ese grupo se encuentra el Andalucía Barlovento, un barco malagueño que se diferencia del resto de la flota por su particular diseño. Su aspecto colorido y original lo convierte prácticamente en una obra de arte navegando sobre el Mediterráneo.

El Barlovento en acción. / La Opinión

El sello de Manu Garrido

Detrás de esta imagen se encuentra el artista malagueño Manu Garrido, un apasionado del mar cuya trayectoria une sus dos grandes pasiones: la pintura y la vela. Después de más de medio siglo navegando y con experiencia en regatas de alto nivel, Garrido ha convertido el mar en una de sus principales fuentes de inspiración.

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Con el triplete de 2026 y sus nueve victorias de nueve, el Andalucía Barlovento suma ahora a su particular historia una temporada perfecta, en la que sus resultados han estado a la altura de una embarcación que ya destacaba por ser diferente mucho antes de comenzar a ganar regatas.