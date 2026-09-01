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Gabriel Jesús firma por tres años con el Barça: "Si estoy aquí es porque Dios tiene un plan para mi vida"
El brasileño no se ofende por ser la alternativa al fracaso de fichar a Julián Álvarez: "Sólo me molesta que digan que soy mal tío"
Gabriel Jesús es un tipo muy creyente. Los ha reiterado varias veces durante su presentación con el Barça. Un fichaje inesperado para él hasta la semana pasada, seguramente cuando el Barça vio que la adquisición de Julián Álvarez se ponía tan fea como imposible.
"Si estoy aquí es porque Dios tiene un plan para mi vida", dijo Gabriel Jesús, que, a la vez, aseguró que no creía en las casualidades sino en el trabajo. Después de pasar "dos años muy malos" por una grave lesión y las dificultades para volver a jugar con el Arsenal, afirmó que sentía "que algo bueno iba a pasarme".
Un ataque "de puta madre"
Pasó que Deco le llamó a él y a sus agentes, entre todos tantearon las posibilidades de salir de la grisácea Londres -por la suplencia que le aguardaba en el Arsenal- para aparecer en la soleada Barcelona. No tiene ni mucho menos la titularidad asegurada ni aparentemente accesible. Su compañeros metieron cinco goles al Rayo, como si quisieran enseñarle el alto nivel que tendrá que dar.
Entre Dios y los humanos lo han arreglado para que Gabriel Jesús firme por tres años por el Barça. El delantero brasileño, de 29 años, ha podido comprobar que entrará en un equipo que tiene un ataque "de puta madre". Soltó la grosería impropia de un creyente por ser una expresión tan oída por él. Desde que aterrizó en el Manchester City en 2017 ha aprendido a hablar español. Por Pep Guardiola, por Mikel Arteta -sus entrenadores en el City y el Arsenal-; por Eric Garcia, por Rodri, por Mikel Merino... Pidió perdón inmediatamente.
La tercera Champions
Se manejó en castellano Gabriel Jesús, que se presenta en Barcelona con la simple vocación de echar una mano a un equipo bicampeón de Liga y ya hecho. Él posee un historial loable (dos Champions, con el City y el Arenal, por ejemplo) y catalogaba de "sueño" añadir el tercer trofeo con el Barça. Sabe que es el reto de la temporada.
"Cuando era niño faltaba al colegio para ver los partidos de la Champions cuando jugaban Ronaldinho y Deco", confesó en la sala comercial del club, después de haber pasado por el despacho presidencial de Joan Laporta. "Se que los brasileños han escrito una gran historia aquí", añadió, tanto aludiendo a Ronaldinho en el pasado como a Raphinha en la actualidad. Con el capitán competirá en el eje del ataque, aunque Gabriel Jesús recordó que se formó como delantero jugando de extremo. Peor aún si ha de competir con Lamine Yamal. O con el veloz Gordon en el otro costado.
Una décima parte
Con la humildad por bandera y la fe en Dios, será él quien haya conquistado la camiseta del Barça para ser el delantero centro que pedía Flick, y no Julián Álvarez. Costará una décima parte. De los cien millones que rechazó el Atlético a los 10 más 5 en variables que acepta al Arsenal.
"No me ofende ni me molesta", replicó al saber que era una segunda, tercera o cuarta opcióin del club. "Sólo me molesta que digan que soy mal tío, me molesta no jugar a fútbol".
Ahora es feliz por ver confirmada su ilusión y corroborada su fe. "Cuando entrenaba separado de los jugadores del Arsenal daba lo máximo creyendo que algo bueno me iba a pasar". Tardó, pero pasó. "Hace diez añoz tuve la oportunidad de venir aqui, pero la vida me llevó a otro camino". Tal vez fue Dios.
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Fuente: El Periódico
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