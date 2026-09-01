El primer Clásico de la temporada ya tiene fecha y hora. LaLiga ha confirmado que el FC Barcelona-Real Madrid de la décima jornada se disputará el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou. Será el primer gran enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol español en la temporada 2026-27 y llegará con varios alicientes añadidos.

El partido será, además, el primer Clásico para buena parte de los grandes fichajes de ambos equipos. En el Barça, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesús tendrán la oportunidad de estrenarse en el duelo más importante del fútbol español.

Pero si hay un nombre que concentrará buena parte de las miradas será Rodri Hernández. El centrocampista fue uno de los grandes protagonistas del mercado de verano por el pulso entre Barça y Real Madrid por su fichaje. El conjunto blanco llegó a presentar una propuesta por el internacional español, pero Rodri terminó decantándose por el Barça. El club blaugrana alcanzó finalmente un acuerdo con el Manchester City y el futbolista firmó hasta el 30 de junio de 2030.

Mourinho vuelve al Spotify Camp Nou

Otro de los grandes focos estará en el banquillo visitante. José Mourinho regresará al Spotify Camp Nou como entrenador del Real Madrid, más de trece años después de poner punto final a su primera etapa en el conjunto blanco. El portugués fue nombrado nuevamente técnico madridista este verano y firmó por tres temporadas, hasta junio de 2029.

Pep Guardiola y José Mourinho en 2011 / PACO LARGO / Archivo

Su primera etapa en el Madrid estuvo marcada por una rivalidad especialmente intensa con el Barça de Pep Guardiola. Ahora, Mourinho volverá a pisar territorio blaugrana con un equipo que ha comenzado la temporada con pleno de victorias y que aspira a recuperar el dominio en LaLiga.

Pero el portugués no será el único madridista que protagonizará un reencuentro especial. Marc Cucurella también regresará al Spotify Camp Nou como jugador del Real Madrid. El lateral, formado en las categorías inferiores del Barça y con paso por el Barça B, abandonó el Chelsea este verano para fichar por el conjunto blanco, con el que firmó hasta junio de 2032.

Un Clásico con mucho en juego

El duelo llegará en la jornada 10, cuando la temporada ya haya entrado en una fase en la que la clasificación empezará a marcar tendencias en la lucha por el título. De momento, ambos equipos han comenzado LaLiga con tres victorias en las tres primeras jornadas y nueve puntos en su casillero.

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El domingo 25 de octubre a las 21:00 horas, el balón echará a rodar en el Spotify Camp Nou. Será el primer Clásico liguero de la temporada y también el escenario de varios estrenos. El Clásico ya tiene fecha, hora y escenario. Y el morbo está servido.

Fuente: Sport