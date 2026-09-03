Los Cleveland Cavaliers de James Harden, Donovan Mitchell y Mario Hezonja harán parte de la pretemporada en Málaga

Los Cleveland Cavaliers harán de Málaga su centro de operaciones para comenzar a preparar la temporada 2026-27 de la NBA. La franquicia de Ohio ha elegido The Embassy, en Fuengirola, como escenario para celebrar su ‘training camp’, una concentración de seis días que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre y que estará encabezada por dos de las grandes figuras de la expedición, Donovan Mitchell y James Harden.

La presencia de los Cavaliers supone un nuevo espaldarazo internacional para Málaga y Andalucía como destino de referencia para el baloncesto de élite. El conjunto estadounidense aprovechará las instalaciones de The Embassy para poner las bases de la próxima campaña, en una concentración que combinará trabajo deportivo, preparación física y construcción de la química del equipo.

Mitchell y Harden, los grandes reclamos

Donovan Mitchell y James Harden serán las principales estrellas de una expedición repleta de talento NBA. Mitchell, cinco veces All-Star, es la gran referencia de los Cavaliers y afrontará su cuarta temporada en Cleveland, mientras que Harden aporta toda su experiencia después de una extensa carrera en la liga y múltiples selecciones para el All-Star.

La presencia de ambos jugadores convierte el ‘training camp’ malagueño en uno de los grandes acontecimientos del baloncesto internacional que acogerá la Costa del Sol este otoño. Los dos liderarán un grupo que tendrá en Andalucía su cuartel general durante casi una semana antes de regresar a Estados Unidos.

Hezonja, el vínculo con el baloncesto español

Entre los jugadores que estarán en Málaga destaca también Mario Hezonja, exjugador del Real Madrid y uno de los nombres más reconocibles para los aficionados españoles. El alero croata, con amplia experiencia en el baloncesto europeo y en la NBA, aportará otro atractivo a una concentración que reunirá a algunas de las principales figuras del baloncesto mundial.

Su presencia permitirá además reforzar el vínculo entre los Cavaliers y el baloncesto español, en unas instalaciones diseñadas precisamente por dos históricos internacionales españoles, Berni Rodríguez y José Calderón.

Seis días de preparación en Fuengirola

El campamento arrancará oficialmente el 30 de septiembre, dos días después del Media Day que los Cavaliers celebrarán en el Rocket Arena de Cleveland. Durante su estancia en Andalucía, el equipo dispondrá de un entorno diseñado específicamente para el rendimiento del deporte profesional.

The Embassy cuenta con dos pistas con estándares FIBA/NBA, un gimnasio de alto rendimiento, zonas de rehabilitación y fisioterapia, espacios de recuperación y tecnología audiovisual para el análisis y la preparación táctica. Las instalaciones disponen de unos 1.500 metros cuadrados dedicados al baloncesto de alto rendimiento.

Más de 200 jugadores NBA han pasado por The Embassy

El centro malagueño se ha convertido en los últimos años en un destino internacional para el baloncesto de élite, con presencia habitual de jugadores y equipos profesionales. Además, ha ejercido como centro de entrenamiento de The Sanctuary, el retiro de rendimiento organizado por PLYRS UNTD, la marca comercial de la NBPA.

El programa regresó a Andalucía el pasado mes de julio por quinto año consecutivo y, durante este tiempo, más de 200 jugadores de la NBA han pasado por The Embassy para realizar entrenamientos, sesiones de trabajo y partidos de cinco contra cinco.

Málaga se cuela en el calendario de la NBA

La elección de Fuengirola supone un nuevo reconocimiento al crecimiento de Málaga y la Costa del Sol como escenario para el deporte profesional internacional. El clima, las instalaciones, la oferta de bienestar y, especialmente, la privacidad convierten a Andalucía en un entorno idóneo para que una franquicia NBA pueda trabajar lejos de las exigencias de la competición.

Koby Altman, presidente de Operaciones de Baloncesto de los Cavaliers, destacó precisamente las posibilidades que ofrece The Embassy para construir los cimientos de una temporada, mientras que Manuel Escobar, CEO del centro, calificó la llegada de Cleveland como “un enorme honor”.

El calendario de pretemporada

Una vez concluya su estancia en Andalucía, Cleveland regresará a Estados Unidos para afrontar sus tres partidos de pretemporada. El primer encuentro será el 8 de octubre ante Boston en el Rocket Arena, mientras que el 11 de octubre recibirá nuevamente a Orlando.

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La preparación concluirá el 13 de octubre, esta vez a domicilio frente al conjunto de Florida. La concentración en Málaga será, por tanto, uno de los primeros grandes pasos de los Cavaliers para llegar preparados al inicio de la temporada regular, con Mitchell, Harden y Hezonja como algunos de los grandes nombres que pondrán el foco de la NBA sobre la Costa del Sol.