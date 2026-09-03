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Fútbol

Asencio: "Hoy, después de mucho tiempo de silencio, puedo decir que he sido absuelto"

El jugador del Real Madrid también se pronunció sobre su positivo de alcoholemia al volante: "Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad"

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid.

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid. / EP

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, ha roto su silencio tras ser absuelto del delito de revelación de secretos vinculado a la difusión del vídeo sexual de una menor, tras el juicio celebrado este jueves. El jugador ha compartido un comunicado en el que ha declarado que "hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido absuelto".

El canterano ha advertido que "detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica", mostrando su respeto por el trabajo informativo. Asencio ha destacado que "hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí". Por otro lado, el canario ha agradecido el constante apoyo de su familia, amigos, agente, abogados y del propio Real Madrid. De este modo, ha valorado la confianza del club blanco, que le ha permitido continuar "trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol".

Alcoholemia al volante

Respecto a la cobertura mediática del caso, ha pedido discreción tras conocerse la resolución solicitando de manera expresa que "ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención". En su comunicado el madridista también ha abordado el episodio reciente de alcoholemia que ha protagonizado al volante. "Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad", ha asegurado apuntando que no se repetirá.

Noticias relacionadas y más

Por último, ha insistido en su deseo de centrarse en el plano deportivo y ha repetido en su escrito su compromiso absoluto dentro y fuera del terreno de juego con el club, que le mantiene abierto un expediente.

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Fuente: El Periódico

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