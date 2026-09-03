Mourinho se arrepiente de su frase sobre Pellegrini y el Málaga CF: "Fue muy estúpida"

"Hay palabras por las que te sientes un idiota". Con este arrepentimiento, 15 años después, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reconoció este jueves en rueda de prensa que en el pasado tuvo "algún comentario muy estúpido" hacia el técnico chileno Manuel Pellegrini del que no se enorgullece, por lo que dejó claro que es "un ejemplo" en los banquillos, antes del partido del Real Madrid frente al Betis.

"No iría al Málaga"

"Si el Real Madrid me echa, yo no voy a entrenar al Málaga. Me voy a un gran club de Inglaterra o de Italia", dijo en 2011 en un claro dardo a su antecesor en el banquillo blanco. Una patada la chileno en el trasero del Málaga CF, el equipo que entonces entrenaba. "No reprocho nunca nada, esta es mi filosofía, pero en el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota y sientes que te has equivocado", afirmó este nuevo Mourinho más reflexivo que visceral, que está mostrando su versión más zen,.

Entonces, y como suele hacer Manuel Pellegrini, evitó entrar en la polémica con el portugués: "No comento las opiniones de otros colegas". "Es un gran entrenador, un ejemplo como entrenador y como persona. Me gusta mucho", confesó.

"Yo, no él, yo he tenido algún comentario muy estúpido, del que no me enorgullezco. Después, y ahora seguramente él si nos escucha se vaya a reír, le he pagado bien, porque la Premier que ganó con el Manchester City, se la regalé yo. A dos partidos al final, si el Liverpool empataba con el Chelsea, el Liverpool era campeón, pero nosotros ganamos y ellos fueron campeones. He pagado bien", bromeó el luso.

Mourinho, en La Rosaleda, en diciembre de 2012, cuando el Málaga derrotó 3-2 al Real Madrid. / Álex Zea

La noche en la que Mourinho reafirmó sus palabras en La Rosaleda

La historia entre Mourinho, Pellegrini y el Málaga tuvo una segunda parte. En diciembre de 2012, el Real Madrid visitó La Rosaleda ante un conjunto blanquiazul que ya había dado un salto gigantesco respecto al equipo de 2011. El Málaga disputaba aquella temporada la Champions League y terminaría alcanzando los cuartos de final de la competición.

Casillas, en el banquillo / Arciniega

Aquel encuentro estuvo marcado además por una de las decisiones más polémicas de Mourinho en el Madrid: sentó a Iker Casillas y dio la titularidad a Antonio Adán. El Málaga ganó 3-2, con un gol de Isco , que esa noche recibió el Golden Boy, y un doblete de Roque Santa Cruz. Tras el partido, Mourinho volvió a ser preguntado por aquella frase de 2011. Lejos de rectificar entonces, se reafirmó.

Madrid /

«Nunca entrenaría al Málaga, como nunca entrenaría a muchos clubes. Soy libre de decidir dónde quiero trabajar. No tengo nada contra el club ni contra la ciudad, simplemente tengo mis preferencias para entrenar», respondió en la sala de prensa de La Rosaleda.

Jose Mourinho. / AFP7 vía EP

"El Betis es muy buen equipo"

Volviendo a 2026, Mourinho alavó este jueves al equipo de Pellegrini. "Tiene que ser un gran Real Madrid. Si no, no gana. El Betis es muy buen equipo. Es difícil ganar ahí, y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel, no hay otra", expresó el portugués en la previa del duelo de este viernes (21.00 horas) de LaLiga EA Sports 2026-27 ante el conjunto verdiblanco en La Cartuja.

Además, se encontraron después en un amistoso entre la Roma y el Betis, en el que Pellegrini fue un "gran señor". "Por un árbitro que amaba profundamente al Betis nos quedamos con siete jugadores en el campo y él pidió a sus jugadores no machacarnos y dejaron el partido terminar como estaba. Nos podía haber metido ocho y nos metió tres o cuatro. Es un gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho", elogió.

Sobre Ceballos: "le dije que no contaba con él"

Este viernes en el Betis estará Dani Ceballos, que acordó este verano la rescisión de su contrato con el Real Madrid, tras una breve llamada telefónica con Mourinho. "Hablamos tres minutos y le dije que no contaba con él. Muchas veces los jugadores, cuando no cuentan con él, se agarran a sus contratos, y después existe un problema que muchas veces se alarga en el tiempo. En este, todo fue muy fácil, porque él prefería quedarse libre para decidir su futuro", comentó.

Ante el equipo andaluz, el joven Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Real Racing Club, estará en el banquillo después de dos entrenamientos con el primer equipo. "Es un chico que está muy bien. Tiene potencial, tiene ya una pequeña experiencia, en Segunda División y en estos primeros partidos, tiene que trabajar. Solo él podrá decir, pero yo puedo imaginar que el nivel de calidad, de intensidad aquí es diferente. Mañana estará él, estará (Mario) Rivas, estará (Jorge) Cestero también. A ver si juega mañana, pero ya es un paso que esté con nosotros", dijo.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en rueda de prensa en Valdebebas. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"Muchos canteranos trabajan conmigo cada día, otros vienen alguna vez, y a los que no vienen les prestamos mucha atención. Han hecho un gran trabajo en los últimos años, el resultado de este trabajo es que ha subido al primer equipo Pitarch, y los muchos millones que Real Madrid ha recaudado con traspasos de estos jóvenes jugadores. Con el desarrollo de la temporada, sanciones, lesiones, obviamente van a tener oportunidades, cada vez los conozco mejor, tenemos un contacto diario con 'La Fábrica', pueden estar ilusionados que su hora con el primer equipo va a llegar", agregó.

Finalmente, valoró la retirada de Leo Messi de la selección argentina. "No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Es de esos jugadores que vas a echar de menos. Tenemos que ver algún partido de MLS, algo que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años, porque hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, ya todos sabemos lo que significa", concluyó.