Tribunales
Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados
El perdón de las dos jóvenes permite retirar la acusación por difusión de los vídeos, pero no los cargos por pornografía infantil
EFE
Las dos jóvenes que aparecen en los vídeos de contenido sexual que han sentado en el banquillo al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a sus excompañeros Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han confirmado a la jueza que han perdonado a los cuatro implicados.
El perdón que las víctimas del caso han formalizado ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria al inicio del juicio habilita a la Fiscalía para retirar la acusación que formula para los cuatro por delitos de revelación de secretos (difundir unas imágenes de contenido íntimo sin permiso).
Sin embargo, no anula los cargos de pornografía infantil que se presentan también contra Ruiz, Rodríguez y García (no contra Asencio) por haber grabado un vídeo sexual con una menor (una de las chicas tenía 16 años al suceder los hechos, en 2023), un tipo de delito en el que el perdón de la víctima no extingue la responsabilidad.
Tras escuchar estas manifestaciones de las dos denunciantes, la juez ha ordenado un receso en la vista.
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