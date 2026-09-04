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SELECCIÓN ESPAÑOLA

Louzán insiste desde Ceuta: "La final del Mundial 2030 tiene que ser en España"

El presidente de la RFEF reivindica el peso del fútbol español y pide que sea la FIFA la que tome la decisión definitiva sobre la sede del partido decisivo

Rafael Louzán, presidente de la RFEF

Rafael Louzán, presidente de la RFEF / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

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EFE

Ceuta

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha insistido este viernes en Ceuta en que España tiene que ser la sede de la final del Mundial de fútbol de 2030 porque "es el mejor país de fútbol hoy en día" pero con "todo el respeto y el cariño" hacia "los que conformamos la candidatura" y que sea la FIFA "la que adopte esa decisión".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, donde ha participado en un acto de apoyo al pueblo ceutí, Rafael Louzán ha destacado: "Con todo el palmarés que tenemos los equipos españoles y las dos grandes selecciones masculina y femenina, vamos a acoger esa final del Mundial porque argumentos por España no van a faltar".

El dirigente ha advertido de que "dadas las circunstancias, la pena" es que se tenga "un gran estadio en Ceuta para poder albergarla", tras lo cual ha preguntado que "¿dónde se va a jugar si no es en España?".

Las palabras de Louzán llegan en plena disputa por la sede de la final. La FIFA todavía no ha tomado una decisión oficial, pese a que en los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que el partido decisivo pueda disputarse en Marruecos. España, por su parte, mantiene su candidatura para albergar el encuentro en el Santiago Bernabéu o el Spotify Camp Nou, dos de los estadios que aparecen entre las opciones para acoger la final.

El seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja, Rodri Hernández; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; con el trofeo de campeones del mundo.

El seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja, Rodri Hernández; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; con el trofeo de campeones del mundo. / EUROPA PRESS

El debate ha ganado fuerza después del Mundial de 2026, conquistado por España, y de las recientes reivindicaciones públicas de Louzán y del Gobierno español.

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La candidatura de 2030 será conjunta entre España, Portugal y Marruecos, aunque Portugal quedó descartado como posible escenario de la final por no disponer de un estadio con la capacidad requerida. El Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y el estadio Hassan II de Casablanca son las principales alternativas que se han manejado.

Fuente: Sport

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