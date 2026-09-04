El Nueces de Ronda se estrena en liga ante el Melilla Torreblanca

Se hizo larga la espera veraniega para los aficionados del Nueces de Ronda Atlético Torcal. Apenas una semana después de recuperar el trono andaluz frente a Cajasol Guadalcacín por 2-1 en la final de la Copa Andalucía, las malagueñas vuelven a la competición liguera con el objetivo siempre claro de conseguir la permanencia cuanto antes sin renunciar a nada de lo que pueda ocurrir después.

El club de la barriada de El Torcal ha apostado esta temporada por un proyecto continuista, con la renovación de hasta 10 jugadoras y solamente dos bajas, Becha y Armoa, y la incorporación de Cris Blanco desde Burela. Una plantilla joven y con amplio margen de mejora que satisface el principal deseo de Víctor Quintero, tener una plantilla con la que poder tener una pretemporada tranquila, fructífera y con tiempo de poder entrenar su estilo sin prisas.

Este primer encuentro de Liga tendrá lugar en el Pabellón Javier Imbroda de la ciudad melillense este sábado a las 13 horas. Difícil duelo frente a las subcampeonas del año anterior que pondrán a prueba a las malagueñas. Esta temporada las melillenses estrenan entrenadora, con la incorporación de Cely Gayardo que llega desde el Women Roma C5 donde ha ascendido a la serie A y ha ganado la Coppa Italia de la Serie B. En el capítulo de Altas destaca el fichaje de María Valsera procedente del STV Roldán. En cuanto a las bajas, Juliana se ha marchado a Castro Bloques Cando, Bia Silva se ha incorporado a Estrela Futsal y Laura Uña ha hecho lo propio en Poio Pescamar.

En declaraciones para la previa, Víctor Quintero ha expresado que "siempre los primeros partidos son bonitos porque quien lleva muchos años en esto sabe que no es para toda la vida. Yo lo voy disfrutando porque sé que algún día no podré disfrutar de esta categoría tan bonita. Espero que el sexo año consecutivo que estoy con el equipo, el cuarto en primera, esperamos a ver si podemos ir asentando el proyecto. Empezamos con un rival superdifícil, campeón de la Copa de la Reina, equipo campeón de la liga regular con solvencia.".

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El encuentro podrá seguirse este sábado a las 13 horas en el canal oficial de Youtube de FUTSAL RFEF y comentarse en las redes sociales de ambos equipos.