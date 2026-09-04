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Ligue 1

El PSG blinda su proyecto: Luis Enrique renueva hasta 2030 junto a cinco jugadores

La ampliación del vínculo del entrenador asturiano y los cinco jugadores se hizo oficial minutos antes del partido contra el AS Mónaco

Luis Enrique responde a Mourinho: &quot;Debería ganarlo un jugador del Paris Saint-Germain&quot;

Luis Enrique responde a Mourinho: "Debería ganarlo un jugador del Paris Saint-Germain" / SPORT.es

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Àlex Calaff

Barcelona

El Paris Saint-Germain ha dado un nuevo golpe sobre la mesa para consolidar el proyecto que lidera Luis Enrique. El club parisino anunció este viernes la renovación de su entrenador hasta 2030, además de las ampliaciones de contrato de cinco jugadores: Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho y Fabián Ruiz.

El anuncio llegó pocos minutos antes del partido frente al AS Monaco, correspondiente a la tercera jornada de la Ligue 1, en una noche especialmente significativa para el conjunto parisino, ya que supone el regreso al Parque de los Príncipes después de los primeros compromisos del campeonato como visitante.

La continuidad de Luis Enrique supone la enésima confirmación de la apuesta del PSG por el técnico español, pieza central de un proyecto que busca mantener al club en la élite europea durante los próximos años. La entidad ya había avanzado su intención de extender el vínculo del entrenador hasta 2030 y finalmente hizo oficial el acuerdo este viernes.

Leyenda en París

La llegada de Luis Enrique al club cambió por completo la historia del mismo. Revolucionó la manera de trabajar en todos los aspectos y está recogiendo los frutos con un dominio feroz en Francia y también en Europa. De momento, ya ha ganado dos Champions y este curso va a por la tercera consecutiva.

Luis Enrique, en Budapest, celebrando la segunda Champions del PSG

Luis Enrique, en Budapest, celebrando la segunda Champions del PSG / EFE

La sintonía de Luis Enrique con el club parece total. Recientemente, el entrenador español calificó el trabajo realizado este verano por la dirección, Nasser Al-Khelaïfi y Luis Campos, como "excepcional", en una ventana en la que París experimentó importantes cambios en su plantilla y que demostró que el club mide muy bien sus movimientos.

Cinco renovaciones para asegurar el futuro

Junto a Luis Enrique, el PSG anunció las renovaciones de Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho y Fabián Ruiz. No son nombres al azar. Mayulu y Beraldo son, probablemente, dos futbolistas llamados a ser más importantes en el futuro, mientras que João Neves y Fabián Ruiz son el presente de la medular junto a Vitinha.

Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain's y Joshua Kimmich del Bayern Munich en el partido de la UEFA Champions League

Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain's y Joshua Kimmich del Bayern Munich en el partido de la UEFA Champions League / EUROPA PRESS/Federico Gambarini/dpa

De hecho, el internacional español tuvo 'novias' este verano, por lo que su renovación es un portazo en toda regla al resto de Europa. En el caso de Pacho, que amplia su vínculo hasta 2031, poco que decir. Él será el 'kaiser' de la zaga cuando Marquinhos decida cerrar su capítulo en París.

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El club hizo oficial las seis renovaciones antes del pitido inicial ante el Monaco, convirtiendo la previa del encuentro en una auténtica celebración del proyecto parisino. Hoy en día, es difícil decirle que 'no' a un proyecto como el parisino.

Fuente: Sport

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