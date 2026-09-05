El Atlético Torcal cae en Melilla tras una gran primera mitad (6-3)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal no pudo comenzar la temporada con victoria. El conjunto malagueño cayó este sábado ante el Melilla Torreblanca (6-3) en el Pabellón Javier Imbroda, en un encuentro en el que las de Víctor Quintero ofrecieron una gran imagen durante buena parte del choque y llegaron a disfrutar de una ventaja de dos goles ante uno de los grandes favoritos de la competición.

Un buen inicio

El partido comenzó con alternativas y sin un dominador claro. Alejandra adelantó al Atlético Torcal en el minuto 2 desde el punto de penalti, después de que los colegiados señalaran mano de Silvina Nava. La reacción local fue inmediata y Irene Samper puso el 1-1 en el minuto 5, devolviendo el equilibrio al marcador.

Las malagueñas no se vinieron abajo y volvieron a golpear. En el minuto 9, Guida aprovechó un despeje defectuoso de Amandinha para hacer el 1-2, mientras que Alejandra, protagonista de la primera mitad, volvió a aparecer tres minutos después para firmar un auténtico golazo de falta y colocar el 1-3. El Atlético Torcal estaba plantando cara al campeón de la pasada liga regular y demostrando que podía competir de tú a tú.

Victor Quintero buscando la reacción al descanso. / Atleticotorcal

Melilla reacciona antes del descanso

Melilla Torreblanca reaccionó antes del descanso. Silvina Nava recortó distancias en el minuto 15 después de aprovechar el rechace de un disparo de Emilly Marcondes que se había estrellado en el larguero. Y, a falta de poco más de dos minutos para el descanso, Emilly Marcondes empató el encuentro con un potente disparo cruzado que superó a Valeria. Al descanso, 3-3 y todo por decidir.

La remontada local

Tras el paso por vestuarios, el conjunto melillense comenzó a imponer poco a poco su mayor pegada. Silvina Nava culminó la remontada en el minuto 26, en una acción en la que Valeria consiguió despejar el primer remate, pero el balón terminó entrando en la portería malagueña. Apenas un minuto después, Emilly Marcondes volvió a aparecer para ampliar la ventaja hasta el 5-3 con una brillante acción individual.

El Atlético Torcal acusó el golpe, aunque no bajó los brazos. Con el paso de los minutos, las malagueñas recuperaron presencia en el juego gracias a una presión alta que provocó varios errores en la salida local. Guida estuvo cerca de recortar distancias a falta de seis minutos, pero su zurdazo se estrelló en la cruceta.

El juego de cinco no cambia el desenlace

Víctor Quintero apostó por el juego de cinco en los últimos minutos, con Marta Collado ejerciendo como portera-jugadora, en busca de una remontada que finalmente no llegó. Un disparo de Unami, desviado por María Valsera, fue una de las últimas ocasiones para las visitantes antes de que Melilla sentenciara definitivamente el choque.

Noticias relacionadas

A falta de minuto y medio, Irene Samper recibió un pase filtrado de Bia Souza y superó a Valeria en el uno contra uno para establecer el definitivo 6-3. El marcador ya no se movería y el Atlético Torcal se marchó de Melilla sin premio, pero con sensaciones positivas después de haber competido durante muchos minutos ante uno de los principales candidatos al título.