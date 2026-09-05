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Gauff acaba con el sueño de Bucsa en Nueva York

La norteamericana se impuso en dos sets, aunque la jugadora española firmó un gran partido

Coco Gauff celebra un punto contra Cristina Bucsa.

Coco Gauff celebra un punto contra Cristina Bucsa. / SARAH YENESEL

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Iker Kind

Barcelona

Cristina Bucsa tenía un reto muy difícil en la tercera ronda del US Open. Sin duda, Coco Gauff es una de las favoritas para alzarse con el título y volvió a demostrarlo junto a su público. La norteamericana se impuso por 6-3 y 6-4 en un partido competido que dejó puntos que levantaron del asiento al público. La española puede abandonar Nueva York con la cabeza muy alta.

Bucsa lideró el partido en los primeros juegos, logrando un break que incomodó a Gauff. La española aguantaba bien los intercambios e hizo vibrar a la Arthur Ashe con un punto con globo incluido. Sin embargo, el público apoyaba a la jugadora local, muy querida siempre en Estados Unidos. Coco se fue activando y consiguió romper el saque de su rival a tiempo.

El break fue un subidón para Gauff, que en el siguiente juego al resto volvió a conseguir la rotura y se llevó el primer set. Bucsa, a pesar de plantar cara, se quedó sin premio. En el segundo set, ambas jugadoras defendieron con mayor acierto sus servicios y nadie era capaz de colocarse por delante en el marcador. Bucsa seguía viva en el encuentro.

Solo queda Alcaraz

Todas las roturas se dieron de manera seguida a partir del 3-3 en el segundo set. Primero rompió Coco, le devolvió el golpe Bucsa, y acabó la norteamericana con otro break. Lo celebró con rabia, consciente de que está jugando un buen tenis y que todavía no ha cedido ni un solo set en el torneo. Una estadística muy importante si se quieren ahorrar energías para la segunda semana.

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Con esta victoria, Coco Gauff derrota a la segunda tenista española seguida, tras vencer a Paula Badosa en segunda ronda. España se queda sin representación femenina en el US Open, y en el cuadro masculino tan solo queda Carlos Alcaraz en los octavos de final. No ha sido la mejor participación del país en el último Grand Slam del año, precisamente.

Fuente: Sport

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