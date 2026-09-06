Jornada 4
US Open: Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Madrid
El tenista murciano Carlos Alcaraz disputa este domingo los octavos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada tenística, ante el estadounidense Tommy Paul.
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final.
La tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha ya parece formar parte del pasado a tenor de lo enseñado por el murciano, de 23 años, en los encuentros que venció por un triple 6-4 ante el ruso Roman Safiullin, por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 y remontando frente al portugués Jaime Faría y por 6-3, 6-4 y 6-1 contra el chino Yibing Wu.
- Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen
- Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez
- La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas
- El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
- La calle Emilio de la Cerda: una vía de renombre en el barrio de Huelin
- La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
- Protesta vecinal contra la remodelación de los Baños del Carmen y el nuevo espigón
- Juan Ortega devuelve la grandeza a la Goyesca de Ronda y sale a hombros con Manzanares y Ventura