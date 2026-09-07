El Clinic “Más Mujer” convierte Cártama en referente del ciclismo femenino, la salud y el deporte

El Clinic “Más Mujer”, celebrado el sábado 5 de septiembre en Cártama como antesala del tradicional GP El Sexmo Más Mujer, cerró su primera edición con una excelente acogida y una intensa jornada dedicada al ciclismo femenino, la tecnificación deportiva y la promoción de la salud.

55 participantes en el Clinic y 96 corredoras en la carrera

Un total de 55 mujeres participaron en el Clinic, mientras que la carrera celebrada al día siguiente reunió a 96 corredoras. Estas cifras reflejan la consolidación del proyecto Más Mujer como una iniciativa de referencia para fomentar la participación, la formación y la visibilidad femenina en el ciclismo.

La propuesta amplió este año el GP El Sexmo Más Mujer más allá de la propia competición, incorporando una jornada previa de aprendizaje, convivencia y encuentro entre deportistas de distintos niveles.

Tecnificación y convivencia

La actividad comenzó por la mañana en la Ciudad Deportiva de Cártama con sesiones prácticas de tecnificación en BTT y carretera. Las participantes pudieron compartir entrenamiento y experiencia con algunas de las ciclistas más destacadas del panorama andaluz y nacional, entre ellas Paqui Jiménez Pérez, María Díaz Pernía, Myriam Benítez Vera, Nieves Infante Vélez y Gloria Elena Galeano.

Tras la actividad deportiva y el almuerzo de convivencia, el programa se trasladó por la tarde a la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Cártama, en Estación de Cártama, con una programación abierta al público.

Psicología, motivación e inteligencia emocional

La sesión comenzó con el taller “Psicología, motivación e inteligencia emocional aplicadas al deporte”, impartido por el psicólogo general sanitario Félix Hurtado Melero. Durante la actividad se abordaron cuestiones relacionadas con la gestión emocional, la motivación y el rendimiento deportivo, además de la importancia de incorporar actividades gratificantes como elemento de protección y promoción de la salud mental.

Una mesa redonda sobre los retos de la mujer en el deporte

A continuación tuvo lugar la mesa redonda “Mujer, deporte, salud y competición. Retos, salud y referentes en el deporte femenino”, moderada por la periodista Nuria Mena, de La Opinión de Málaga, colaboradora en Radio MARCA Málaga y asociada de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM).

La mesa reunió perfiles deportivos y profesionales muy diversos: la médica especialista en Medicina del Deporte Cristina Salazar Ramírez; las ciclistas Nieves Infante Vélez, Paqui Jiménez Pérez, Myriam Benítez Vera y María Díaz Pernía; y la médica de familia y ciclista amateur del Club Ciclista Al-Andalus María Dolores Rodríguez Gálvez.

A través de sus experiencias se abordaron cuestiones como la alta competición, la presión deportiva, la conciliación, la maternidad y la salud de la mujer, además de la importancia de disponer de referentes femeninos que faciliten la incorporación de niñas y mujeres a la práctica deportiva.

Igualdad y promoción del deporte femenino

La jornada contó también con la participación de Mariola Vergara Trujillo, diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga, reforzando la dimensión de igualdad y promoción del deporte femenino que caracteriza al proyecto.

La respuesta obtenida tanto en el Clinic, con 55 participantes, como en el GP El Sexmo Más Mujer, con 96 corredoras, consolida la apuesta del Club Ciclista Al-Andalus y del Ayuntamiento de Cártama por hacer crecer Más Mujer como un proyecto que trascienda la competición y contribuya también a la formación, la salud, la participación y la creación de referentes femeninos en el deporte.

Sobre Más Mujer

El Clinic “Más Mujer” ha contado con la participación y apoyo de distintas entidades vinculadas al proyecto, entre ellas el Club Ciclista Al-Andalus, el Ayuntamiento de Cártama, la Diputación Provincial de Málaga, la Federación Andaluza de Ciclismo y Vedeyma.

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El GP El Sexmo Más Mujer es una iniciativa impulsada desde Cártama para fomentar la participación y visibilidad de las mujeres en el ciclismo. La incorporación en 2026 del Clinic “Más Mujer” amplía el proyecto mediante actividades de tecnificación, educación para la salud, intercambio de experiencias y creación de referentes.