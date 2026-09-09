US Open
Shelton derriba a un heroico Alcaraz en una oda al tenis
El murciano cae en el desempate del quinto set ante un Shelton enorme
Carlos Alcaraz vio frenado su magnífico regreso a las pistas por un Ben Shelton excepcional que apeó al tenista murciano en los cuartos de final del US Open en un partido épico que tuvo de todo y se decidió en el super tie break del quinto set (6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7)). Nunca antes un partido había terminado a las puertas de las cuatro de la madrugada en Flushing Medows, en un 'thriller' que mantuvo a todo el mundo alerta y en el que Alcaraz se despidió con un mérito enrome tras haber revivido cuando estaba sin energía y sin argumentos al final del tercer set.
Fue un partido vibrante, con varios puntos que estarán sin duda entre los mejores del torneo y alguno también de la temporada y en el que Shelton consiguió lo más importante y tan difícil contra Alcaraz. No se vino abajo tras perder un primer set que tuvo por momentos muy cerca y tampoco lo hizo cuando tras tener el partido en su mano, se vio sorprendido por una arreón de carácter y de rebelión de Carlitos, que esta vez no pudo seguir con su idilio en los quintos sets.
15-1 llegaba a la cita el murciano en resoluciones al set decisivo, que esta vez se fue hasta el desempate final, donde tras varias idas y venidas, el murciano pagó un par de errores y Shelton encontró sus mejores saques en los momentos que más los necesitaba para desatar la alegría en la Arthur Ashe, que además se asegura a un tenista local en la final porque Tiafoe será el rival de Ben en la primera semifinal del viernes.
Por su parte, cabeza alta con la que se marchó Alcaraz de un US Open que debía servir para ser su regreso tras muchos meses fuera y acabó ilusionando al mundo con una nueva hazaña, que esta vez encontró una dura roca a la que no pudo evitar.
Fuente: Sport
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