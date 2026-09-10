Pepi Sánchez, campeona del mundo de 400 metros a los 76 años tras empezar a correr a los 70

Pepi Sánchez ha vuelto a hacer historia a los 76 años. La atleta se ha proclamado campeona del mundo de 400 metros en el Campeonato del Mundo Máster de Atletismo celebrado en Daegu, Corea del Sur, después de imponerse en la categoría F75, reservada a deportistas de entre 75 y 79 años.

Sánchez completó la vuelta a la pista en 1:25.33 y logró hacerse con el triunfo tras superar a sus rivales en los últimos metros. Un nuevo éxito internacional que adquiere todavía mayor dimensión por la particular trayectoria de la deportista: no comenzó a practicar atletismo hasta los 70 años.

De la costura y el ciclismo a competir por títulos mundiales

Antes de dedicarse al atletismo, Pepi Sánchez desarrolló durante años su actividad en la costura y el ciclismo. No fue hasta cumplir los 70 cuando dio el salto a las pistas, aunque en apenas unos años ha conseguido construir un importante palmarés dentro de las categorías máster.

Uno de sus primeros grandes hitos llegó en 2021, cuando conquistó los Campeonatos de España Máster de 400 y 800 metros. Además del doble título nacional, estableció entonces los récords españoles de su categoría en ambas distancias, con registros de 1:27 en los 400 metros y 3:22 en los 800.

Una trayectoria marcada por los récords

Sus resultados no se detuvieron ahí. En 2023, durante el Campeonato de España Máster disputado en Antequera, volvió a sobresalir en los 400 metros y consiguió rebajar su propio récord nacional hasta dejarlo en 1:24.31.

Desde que empezó a competir, Sánchez ha ido acumulando títulos y medallas en las distintas pruebas en las que ha participado. Ahora añade a esa trayectoria un oro mundial en Corea del Sur, uno de los mayores logros de su carrera deportiva.

Un oro mundial a los 76 años

El triunfo en Daegu confirma además el nivel competitivo que Pepi Sánchez mantiene a sus 76 años. Su victoria en los 400 metros de la categoría F75 vuelve a situarla entre las atletas más destacadas del atletismo máster.

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Un recorrido especialmente singular teniendo en cuenta que su historia en las pistas comenzó a los 70 años y que, apenas seis años después, ya puede presumir de haberse proclamado campeona del mundo.