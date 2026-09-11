El Atlético Torcal busca estrenar su casa con victoria ante el Estrela Revoltosa Verín

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se estrena este sábado ante su afición en el Pabellón Guadaljaire. Las malagueñas reciben a las 18:00 horas al Estrela Revoltosa Verín, recién ascendido a la máxima categoría, con el objetivo de conseguir sus primeros tres puntos después de caer en la primera jornada ante el Melilla Torreblanca (6-3). El club del barrio del Torcal ha hecho un llamamiento a su afición para llenar el pabellón en su primer encuentro liguero como local.

Un recién ascendido con experiencia

El conjunto gallego llega a Málaga después de perder por 1-2 ante el Castro Bloques Cando en su estreno en Primera. Pese a su condición de recién ascendido, el equipo dirigido por Carlos Simoes se ha reforzado con seis jugadoras, varias de ellas con experiencia en la máxima categoría, como Bia Silva, Delise, Adriana García, Rafa Pato, Candela Soria y Nora Martínez.

Víctor Quintero ha advertido del potencial de su rival y ha destacado la experiencia de su plantilla. "Recibimos a un recién ascendido, pero que tiene poco de equipo de segunda sin experiencia, jugadoras todas que vienen de primera división, que han participado, han tenido muchos minutos, una gran plantilla y un equipo hecho a base de talonario en el que hay grandes salarios, grandes jugadoras y por tanto un equipo de mucho nivel".

El técnico espera un encuentro igualado en el que sus jugadoras puedan hacer valer sus virtudes para sumar la primera victoria. "Con Castro se les escapó el partido faltando 40 y tantos segundos, o sea, que será un partido igualado, que podamos competir y a ver si nos cae de cara, hacemos fuertes nuestras armas y por qué no, sumar nuestros tres primeros puntos de la temporada".

La confianza en las buenas sensaciones

El Atlético Torcal dejó una buena imagen durante buena parte de su visita a Melilla, llegando incluso a ponerse 1-3 por delante antes de que el conjunto local remontara en la segunda mitad.

Marta Escribano "Unami" también ha destacado el trabajo realizado durante la semana y las sensaciones tras la primera jornada. "Al final es un rival muy difícil, acaba de ascender pero bueno, no nos tenemos que fijar en eso. Al final se han reforzado muy bien con jugadoras de mucho nivel y lo demostraron el partido anterior contra Castro".

Noticias relacionadas

La jugadora confía en que el equipo pueda trasladar esas buenas sensaciones al Guadaljaire. "Nosotras en cambio no pudimos sumar puntos en Melilla aunque las sensaciones fueron positivas. Nos tenemos que quedar con eso y quedándonos con la semana de entrenamientos creo que tenemos una buena dinámica y salimos dispuestas a sumar los tres puntos aquí en casa".