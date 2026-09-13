Carlos Sainz, embajador con sentido crítico: "Madring deberá hacer cambios en el futuro"

Carlos Sainz no tuvo el mejor día en su 'querido' Madring. El piloto de Williams, embajador del circuito madrileño, cayó eliminado en Q1 por apenas cinco milésimas ante su compañero Alex Albon y después de la sesión clasificatoria recibió una sanción de tres posiciones en parrilla por bloquear a Valtteri Bottas, lo que le envió al fondo de la parrilla y este domingo saldrá 20º.

Antes de conocer la penalización, Sainz tampoco le dio excesiva importancia a su discreto resultado inicial: "No cambia nada una décima arriba o una abajo. Este año es un año perdido. He ganado carreras, he hecho pole positions, quedar entre el 16º y el 17º no me cambia la vida", dijo con maxima resignación.

"No hicimos una buena qualy, me faltaban dos o tres décimas en las rectas. Salimos pronto al último intento y en un circuito así hay una evolución grande de la pista. No fue una buena ejecución y las cinco milésimas se acaban notando", analizó.

Con su sanción, Fernando Alonso sube al puesto 17º, aunque para Sainz, la situación de ambos es igualmente desesperante: "En las rectas les sacamos y en las curvas nos sacan ellos (Aston Martin). Ninguno estamos donde queremos", reconoció.

Embajador del Madring, orgulloso del primer gran premio que vive su ciudad natal en 45 años, Sainz se deshizo en elogios hacia el trazado: "Disfruto de correr en casa, es un circuitazo y se nota que el público estaba deseando que la F1 llegara a aquí. A una vuelta disfruto mucho, pero no tengo coche para luchar por más. Será una carrera muy difícil", advirtió.

"Para ser nuestro primer gran premio, está yendo muy bien. Creo que todos los pilotos lo están disfrutando. Todos estamos disfrutando de la vuelta de clasificación aquí. Solo tenemos que asegurarnos de que también sea un buen circuito para la carrera y no solo para la clasificación", añadió.

Mejoras para el futuro

También sacó su lado crítico, como representante de la asociación de pilotos. Admitió que hay aspectos que mejorar en futuras ediciones: "Sin duda, creo que el circuito tendrá algunas mejoras. Creo que todos los circuitos de Fórmula 1 que visitamos por primera vez se van modificando, sobre todo los urbanos. Creo que deben estar abiertos a los cambios que sugieran los pilotos, y creo que sugeriremos cambios a la FIA y veremos cuánta flexibilidad hay", subrayó Sainz.

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"Igual que en Jeddah y Bakú, a visibilidad es mala. Pero parece que la FIA está dispuesta a seguir por este camino de cara a los nuevos circuitos, lo cual, obviamente, como pilotos, nos lleva a plantear nuestra intención de seguir mejorando la seguridad. Vamos a tener que adaptarnos a estos circuitos porque rodar a 260-270 en una recta en la que no se ve nada es, sin duda, una experiencia reveladora y te hace cuestionarte un poco la seguridad de todo ello. Pero creo que la FIA está al tanto del asunto y está intentando hacer todo lo posible para proporcionarnos otros sistemas que garanticen nuestra seguridad", zanjó.

Fuente: Sport