El Costa del Sol Málaga cede ante Bera Bera en su regreso a Carranque (17-22)

El Costa del Sol Málaga sumó la primera derrota de la temporada en el regreso a casa, cuatro meses después, después de que el Super Amara Bera Bera reaccionase en la recta final (17-22). En efecto, el encuentro tuvo un inicio fulgurante para las panteras, que luego no fueron capaces de sostenerlo. Es el peaje de los inicios de un nuevo proyecto para las de Suso Gallardo, que aún tienen un margen de crecimiento grande.

Esa mejora es un auténtico desafío, aunque el calendario no da tregua. Este próximo miércoles tendrán que visitar las malagueñas el Florentino Ibáñez de un invicto Elda Prestigio. Las costasoleñas salían este fin de semana con una marcha extra, que por momentos era un ciclón. En un pestañeo el marcador lucía un 6-2 que invitaba a la ilusión. Se hacía mucho daño a la carrera.

No obstante, con el paso de los minutos, se le bajaba la persiana a las locales. Hay muchas piezas aún por engrasar y la defensa vasca, por su parte, ganaba peso hasta permitir cerrar la tijera. Al descanso, sin embargo, las panteras aún sostenían el mando (9-8), pese a que apenas habían anotado dos goles en un tramo de 15 minutos.

La segunda parte fue determinante para que los puntos volasen de Carranque

Venía en ascenso el Super Amara Bera Bera, de cara a la segunda mitad, y ahora era el conjunto que dominaba el tempo. Elba Álvarez y Sora Ishikawa tomaban los galones y se mostraban indetectables. La brecha ya era grande con el transcurso de los minutos (12-17).

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Lucía Prades se asomaba, aunque María Brasil trataba de acortar distancias para las malagueñas (15-18). Esos pequeños arreones no les dieron a las malagueñas para evitar sumar su primera derrota de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Queda un duro duelo en Elda antes de un parón que será ideal para que el Costa del Sol Málaga gane más horas de trabajo.