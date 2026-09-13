Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Breve tregua del alga asiática y de las medusas en la Costa del SolEl Puerto de Málaga recibirá 250.000 cruceristas hasta diciembreEl paro de mayores de 45 años cae a mínimos pero es el más enquistadoArranca el curso político en MálagaAlejandra Fragoso: "Dia quiere seguir creciendo en el interior y en el litoral"El Unicaja volvió al Martín Carpena junto a su afición 112 días despuésCelta de Vigo - Málaga CF: Balaídos pone a prueba la sed de goles y victoriasEl Kanka de vuelta en casa junto a su pandilla malagueña
instagramlinkedin

Balonmano femenino

El Costa del Sol Málaga cede ante Bera Bera en su regreso a Carranque (17-22)

Las panteras no pudieron mantener el ritmo inicial ante uno de los mejores conjuntos de la competición

El Balonmano Costa del Sol Málaga no pudo resistir el empuje inicial y cayó en el estreno en Carranque.

El Balonmano Costa del Sol Málaga no pudo resistir el empuje inicial y cayó en el estreno en Carranque. / L. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

El Costa del Sol Málaga sumó la primera derrota de la temporada en el regreso a casa, cuatro meses después, después de que el Super Amara Bera Bera reaccionase en la recta final (17-22). En efecto, el encuentro tuvo un inicio fulgurante para las panteras, que luego no fueron capaces de sostenerlo. Es el peaje de los inicios de un nuevo proyecto para las de Suso Gallardo, que aún tienen un margen de crecimiento grande.

Esa mejora es un auténtico desafío, aunque el calendario no da tregua. Este próximo miércoles tendrán que visitar las malagueñas el Florentino Ibáñez de un invicto Elda Prestigio. Las costasoleñas salían este fin de semana con una marcha extra, que por momentos era un ciclón. En un pestañeo el marcador lucía un 6-2 que invitaba a la ilusión. Se hacía mucho daño a la carrera.

No obstante, con el paso de los minutos, se le bajaba la persiana a las locales. Hay muchas piezas aún por engrasar y la defensa vasca, por su parte, ganaba peso hasta permitir cerrar la tijera. Al descanso, sin embargo, las panteras aún sostenían el mando (9-8), pese a que apenas habían anotado dos goles en un tramo de 15 minutos.

La segunda parte fue determinante para que los puntos volasen de Carranque

Venía en ascenso el Super Amara Bera Bera, de cara a la segunda mitad, y ahora era el conjunto que dominaba el tempo. Elba Álvarez y Sora Ishikawa tomaban los galones y se mostraban indetectables. La brecha ya era grande con el transcurso de los minutos (12-17).

Noticias relacionadas

Lucía Prades se asomaba, aunque María Brasil trataba de acortar distancias para las malagueñas (15-18). Esos pequeños arreones no les dieron a las malagueñas para evitar sumar su primera derrota de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Queda un duro duelo en Elda antes de un parón que será ideal para que el Costa del Sol Málaga gane más horas de trabajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros
  2. Marbella investiga los restos de un barco hundido que podría haber partido de Marsella rumbo a Buenos Aires en 1887
  3. Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
  4. Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
  5. El pueblo de Málaga que se llena este fin de semana de zocos medievales, puestos de comida y 10.000 velas en la calle para celebrar su famoso festival
  6. El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
  7. Unicaja-Real Madrid: El Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026
  8. Horario y dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Málaga CF, jornada 5 de LaLiga EA Sports

El Costa del Sol Málaga cede ante Bera Bera en su regreso a Carranque (17-22)

El Costa del Sol Málaga cede ante Bera Bera en su regreso a Carranque (17-22)

Declarado un incendio forestal en Benahavís: la Junta de Andalucía lo eleva a fase de emergencia 1

Declarado un incendio forestal en Benahavís: la Junta de Andalucía lo eleva a fase de emergencia 1

El curso arranca en Málaga este martes para 162.714 alumnos de Secundaria y FP, también con aulas más vacías

El curso arranca en Málaga este martes para 162.714 alumnos de Secundaria y FP, también con aulas más vacías

Sigue en directo la carrera del GP de España en el circuito de Madrid

Sigue en directo la carrera del GP de España en el circuito de Madrid

Debut en casa con tablas para el Atlético Torcal (0-0)

Debut en casa con tablas para el Atlético Torcal (0-0)

Sigue en directo la carrera en Misano de MotoGP 2026

Sigue en directo la carrera en Misano de MotoGP 2026

Casares celebra La Noche de los Murciélagos con talleres, charlas y actividades para niños

Casares celebra La Noche de los Murciélagos con talleres, charlas y actividades para niños

Torremolinos acoge el VI Congreso Internacional LGTBI de Andalucía los días 22 y 23 de septiembre

Torremolinos acoge el VI Congreso Internacional LGTBI de Andalucía los días 22 y 23 de septiembre
Tracking Pixel Contents