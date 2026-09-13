Debut en casa con tablas para el Atlético Torcal (0-0)

El Pabellón Guadaljaire de Málaga vivió el estreno liguero en casa de un Nueces de Ronda Atlético Torcal que, después de la remontada que encajó en suelo melillense, no pudo pasar del empate sin goles ante el recién ascendido Estrela Revoltosa Verín de Ourense. No hubo un dominador claro y las guardametas, la local Valeria y la visitante Bia da Silva fueron muros infranqueables para evitar cualquier alteración en el marcador inicial.

Los dos equipos llegaban con sendas derrotas en la primera jornada. Estrela cayó en casa 1-2 ante Castro Bloques Cando, mientras que el conjunto costasoleño sucumbió en la segunda parte en el feudo del Melilla Torreblanca (6-3). Esta vez las malagueñas quisieron tomar la dirección desde los primeros compases y tomaron la posesión muy pronto.

Intentos por ambos conjuntos para aprovechar sus llegadas al contragolpe

Sin embargo, Estrela sabía que al contragolpe podía sorprender. Y a los tres minutos un disparo a bocajarro de Malak ya puso a prueba a Valeria, que desvió de manera prodigiosa. El conjunto local llevaba también peligro a la contra, cuando las visitantes se acercaban a la meta malagueña, pero fallaba en el último pase.

Estrela Verín lo volvió a intentar por medio de Rafinha, que se deshizo de dos rivales y su disparo en el duelo contra Valería salió también de cara para la meta malagueña. La primera ocasión con cierto peligro de las de Víctor Quintero llegó tres minutos más tarde, con un disparo de Alejandra que se marchó ligeramente alto.

Las imprecisiones marcaron los siguientes minutos. Alejandra lo intentó ante la arquera brasileña, así como su compañera Cris Blanco, instantes más tarde. Bia da Silva seguía muy segura. Así también interceptó otra ocasión favorable para Guida. Y poco cambió el escenario tras el descanso. La meta Valeria lanzó en largo y ahí vendría una primera ocasión para las locales, por medio de África.

La situación complicada para las visitantes al alcanzar la quinta falta y generar un doble penalti

Valeria volvería a tener protagonismo en ataque, ya que pudo marcar con un disparo lejano que desvió Bia da Silva. El ritmo en estos minutos era alto y las ocasiones se sucedían para ambas escuadras, aunque Estrela se fue cargando poco a poco de faltas y les pudo costar caro a las gallegas, porque a falta de algo menos de cinco minutos para la conclusión cayó a zona roja, a la quinta falta.

Vendría un doble penalti para las malagueñas, si bien es cierto que el disparo de Unami lo desvió con el pie a córner una insuperable Bia da Silva. Los últimos minutos siguieron la misma tónica, con alto ritmo y ocasiones por ambos bandos que no lograron alterar el marcador. Finalmente hubo reparto de puntos, con lo que los dos equipos inauguran su casillero esta temporada.