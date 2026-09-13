Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Confinan Benahavís por un complicado incendio forestalEl curso arranca en Málaga este martes para 162.714 alumnos de Secundaria y FPEl crimen de Sibora llega a la Audiencia de MálagaHerido un menor apuñalado en MálagaAlejandra Fragoso: "Dia quiere seguir creciendo en el interior y en el litoral"El Unicaja volvió al Martín Carpena junto a su afición 112 días despuésCelta de Vigo - Málaga CF (1-1)El Kanka de vuelta en casa junto a su pandilla malagueña
instagramlinkedin

Tenis

Final del US Open: Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo

El tenista alemán y el estadounidense se enfrentan en la final del último Grand Slam de la temporada

El alemán Alexander Zverev.

El alemán Alexander Zverev. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción / Agencias

El estadounidense Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev se disputarán este domingo el título del US Open, en una final que enfrenta al número 4 del mundo con el jugador que le ha derrotado en sus cinco enfrentamientos anteriores, incluida la final de Múnich en 2026.

Shelton afronta su primera final de un 'grande' después de superar en cuartos de final a Carlos Alcaraz y en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe, al que derrotó este viernes por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos. El estadounidense, de 23 años, buscará convertirse en el primer campeón estadounidense en Nueva York desde Andy Roddick en 2003.

El estadounidense llega a la cita en el mejor momento de su carrera, después de conquistar esta temporada cuatro títulos sobre todas las superficies: el Masters 1.000 de Canadá, los 500 de Dallas y Múnich y el 250 de Stuttgart. Además, se asegura salir de Nueva York como número 4 del mundo, el mejor ranking de su carrera, y tendrá el apoyo de la grada para intentar conquistar su primer título de un 'grande'.

Noticias relacionadas

"Voy a necesitar que el domingo pongáis toda vuestra energía. Voy a ir a por todas. Lo voy a dejar todo en la pista. Espero que vengáis a apoyarme. Hagámoslo por Estados Unidos", dijo Shelton tras derrotar a Tiafoe.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros
  2. Marbella investiga los restos de un barco hundido que podría haber partido de Marsella rumbo a Buenos Aires en 1887
  3. Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
  4. Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
  5. El pueblo de Málaga que se llena este fin de semana de zocos medievales, puestos de comida y 10.000 velas en la calle para celebrar su famoso festival
  6. El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
  7. Unicaja-Real Madrid: El Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026
  8. Horario y dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Málaga CF, jornada 5 de LaLiga EA Sports

Final del US Open: Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo

Final del US Open: Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo

Ramón: "Es un punto bastante valioso para nosotros"

Ramón: "Es un punto bastante valioso para nosotros"

Herido un menor en Málaga tras ser apuñalado durante la madrugada en el Parque Pinosol

Herido un menor en Málaga tras ser apuñalado durante la madrugada en el Parque Pinosol

Giráldez: "No creo que sea ideal jugar a más de 30 grados"

Giráldez: "No creo que sea ideal jugar a más de 30 grados"

La etapa 21 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 21 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

LaLiga: Levante - FC Barcelona, en imágenes

LaLiga: Levante - FC Barcelona, en imágenes

La carrera del GP de San Marino de MotoGP, en imágenes

La carrera del GP de San Marino de MotoGP, en imágenes

Toma de posesión del nuevo párroco de los Mártires, Isidro Calderón, en la Iglesia de San Juan

Toma de posesión del nuevo párroco de los Mártires, Isidro Calderón, en la Iglesia de San Juan
Tracking Pixel Contents