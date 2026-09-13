El Barça contracultural de Xavi Espart consigue ante el competitivo Levante su quinto triunfo en la Liga

Dicen, otra vez, que el mundo se va a la porra. Que la inteligencia artificial, qué cosas, avanza mucho más rápido que las mentes pensantes que se están encargando de potenciarla. Entretenidos con el apocalipsis y la extinción que ha pronosticado uno de los investigadores de Anthropic, empresa fundada por exmiembros de OpenAI, ver cómo un puñado de futbolistas toman decisiones, acertadas o no, e interpretan diferentes escenarios en tiempo real y por sí mismos aún reconforta. Y es cuando uno repara en Xavi Espart, un jovencito de 19 años criado en La Masia, capaz de reinterpretar, reconstruir y recalcular sin que los espectadores sepan exactamente qué tipo de futbolista es o de qué juega. Porque Espart, esculpido como centrocampista, parte como lateral izquierdo, avanza como interior, y, en el Ciutat de València, marcó con la derecha dentro del área. Lo contracultural, lo que no entendemos, es todavía adictivo. También los errores, porque nos definen. Como el que cometió el propio Espart, compartido con Christensen, y que propició el primer gol de un Levante que, tras el 0-3, fue capaz de husmear el empate con un gol de Brugué en el 88 tras un fallo de Bernal. Sufrir es también vivir, sobre todo cuando en tus filas cuentas con un tipo como Adeyemi, feliz en la agonía. Sentenció al alemán a la carrera y con un abrumador despliegue de técnica.

Venció en cualquier caso el Barça al Levante, enhebró su quinta victoria seguida en una Liga de distancias homéricas que domina –seis triunfos contando la Champions–, y evidenció que está preparado para juguetear con los ritmos que más le convienen. Frente al combativo Levante de Luís Castro, un buen equipo, aguerrido y solidario, tomó dos goles en un par de pestañeos en el inicio del primer acto, y otro en el amanecer del segundo, para después potenciar el control que puede aportarle Rodri. Porque es el exmediocentro del Manchester City el futbolista que necesitaba Hansi Flick para que los conciertos de punk se rieguen con más agua que litronas, y porque no es el mal plan repartirse roles en el timón con Pedri, que ya no tiene que ejercer de hombre orquesta en las labores de organización.

Pero volvamos al principio y a cómo el Barça de Flick, en su versión más autoritaria, se puso bajo el sol de València para marear a los rivales durante cinco minutos hasta hacerse con el 0-1. Todos los futbolistas de campo del bando barcelonista tocaron la pelota durante la larga posesión que coronó Xavi Espart con su primer gol con el primer equipo del Barça. Aunque fue Rodri, al que no le hace falta correr sin sentido porque ya le va bien acelerando con un toque de balón, el que abrió los mares llevando la pelota entre las líneas del Levante. A Fermín y Raphinha les salió la pared de aquella manera. Pero por allí estaba Xavi Espart, a años luz de sus presuntas responsabilidades como lateral izquierdo y que rondaba la frontal del área, para rematar a gol. El disparo, mordido tras rozar en un defensor, no obtuvo réplica alguna por parte del portero Ryan.

Ya en ventaja, entre Raphinha y Lamine, que continúan con su buenaventura, se propusieron solucionar la faena cuanto antes. Logró cazar Raphinha un gran pase vertical de Fermín gracias a un control que hipnotizó a la pelota, como si su botín fuera un péndulo. Burló a Ryan hacia afuera. Y al ver que se quedaba ya sin ángulo para el disparo, vio por el rabillo del ojo que podía ceder a Lamine Yamal, que le dio un martillazo al balón en el área pequeña para marcar el primero de sus dos goles. Entró en la portería el cuero por arriba y como un rayo.

Con un buen tramo del primer tiempo por delante, el Levante intentó incomodar al Barça apretando los dientes. Gerard Martín, que tuvo un día regulero, se llevó un codazo que le dejó la nariz hecha unos zorros y chorreando sangre. Flick lo sustituyó tras el descanso por Christensen. En cualquier caso, más allá de un par de intentos de Brugué y de Víctor García, poco más podía hacer el Levante hasta la convulsa recta final ante el dominio del Barça.

Más aún cuando Lamine marcó su segundo gol tras forzar un penalti de lo más irresponsable de Mandi. Ya son seis los tantos del delantero de Rocafonda en cinco partidos de Liga, bigoleador en los últimos tres. Cifras que dejan sin respuesta a quienes le insisten en disparar su eficiencia anotadora, pero que todavía no calman al genio adolescente, siempre con ganas de más. Otra vez, no le gustó un pelo que Flick, a 25 minutos del final y con 0-3 en el marcador, lo sustituyera por Dani Olmo. Adeyemi, que viene ya reclamando la titularidad con sus actuaciones, tomó el relevo de un Gordon que apenas pudo contactar con la pelota, y Bernal, despistado, volvió a formar tándem con Rodri gracias al descanso final de Pedri.

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La tarde, antes de que la resolviera Adeyemi, había acabado para Espart, cabreado por permitir con un mal pase el gol de Iván Romero. Algún día entenderá que no hay nada más humano y puro que el error.

Fuente: El Periódico