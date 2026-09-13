El pique de Sainz con Alonso: "Se quejó por radio y logró que me sancionaran"

Fernando Alonso y Carlos Sainz comenzaron el día abrazados, emocionados, saludando a los aficionados españoles en la ‘driver’s parade’ del GP de España. Pero en cuanto se apagaron los semáforos, saltaron chispas entre el asturiano y el madrileño, que fue sancionado por obstaculizar a Fernando .

El bicampeón protestó airadamente por radio ydirección de carrera impueso una penalización de cinco segundos a Sainz. Al final, Alonso acabó 17º y Carlos abandonó en la carrera de casa.

"La verdad es que no hay nada que decir, es la naturaleza de esa curva cuando giras a la derecha. Fernando se quejó por la radio, así que logró que me sancionaran, como siempre", lanzó Sainz ante la prensa.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

"Creo que la naturaleza de esa curva siempre va a dar lugar a este tipo de choques porque solo hay espacio para uno, ni siquiera hay espacio para dos. No puedes estar mirando por el retrovisor mientras giras y haces una curva a la derecha y luego a la izquierda, porque tienes que mirar hacia delante; así que, en algún momento, tienes que centrarte en tu propia trazada y no creo que Fernando estuviera a mi altura ni nada por el estilo", continuó Carlos con su versión del incidente.

Alonso, obviamente, lo vio de otra forma: "Si ellos (los comisarios) consideran que esa sanción es suficiente, a mí me vale. Ninguno de los dos terminó en los puntos, pero creo que aquello fue innecesario. Carlos tenía mucho espacio a la izquierda y yo iba pegado al muro de la derecha, a 340 km/h. Creo que no hacía falta", replicó.

Respecto a su propia actuación, Sainz destacó su esfuerzo por progresar desde la 20ª plaza de parrilla: “Hice una salida realmente buena; creo que gané tres o cuatro posiciones con los neumáticos duros, pero luego hubo un gran amontonamiento en la primera curva que me dejó un poco fuera de la trazada y tuve un pequeño contacto con Tsunoda que me dañó el suelo del coche", resumió.

"Por desgracia, a partir fue una carrera de supervivencia, porque me quedé sin carga aerodinámica trasera durante el resto de la carrera. No teníamos nada que perder en esa primera vuelta y quería hacer una buena salida para ver si podíamos sacar algo de este gran premio, pero, en realidad, incluso con una carrera perfecta, no habríamos terminado por encima del 16º puesto. No había mucho por lo que luchar", lamentó.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

"Iba rodando a un segundo del ritmo de carrera con el suelo dañado. No fue un toque tan fuerte, pero con estos coches, en cuanto pierdes una pieza del suelo, se acabó el juego. Todos llevábamos neumáticos duros en la parte trasera de la parrilla, muchos coches se enzarzaron en la primera curva y me pilló un poco desprevenido lo mucho que el grupo redujo la velocidad al entrar en la primera curva, así que tuve un ligero contacto", añadió Sainz, ansioso "porque lleguen las mejoras en Bakú", la próxima cita del calendario.

Fuente: Sport