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Fórmula 1

Resultados y clasificación tras el Gran Premio de España

Antonelli gana en el estreno del Madring por delante de Verstappen y de Norris

Gran Premio de España de Fórmula 1, en imágenes

Gran Premio de España de Fórmula 1, en imágenes

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Kimi Antonelli, ganador del GP de España en Madring. / José Luis Roca

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Redacción

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó este domingo el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno y la primera carrera de toda la historia disputada en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano diseñado en IFEMA, el recinto ferial de Madrid.

Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia, reforzó su primer puesto en la general con su octava victoria en la F1, todas este curso; al ganar en la nueva pista de Madrid -adonde la categoría reina regresó 45 años después de que se corriese, por última vez, en el Jarama- por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del inglés Lando Norris (McLaren), que, después de haber salido desde la 'pole', concluyó tercero.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Antonelli lidera ahora el Mundial con 292 puntos, 81 más que Russell y con 91 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que se tuvo que retirar este domingo.

Resultado del Gran Premio de España

  1. Kimi Antonelli
  2. Max Verstappen
  3. Lando Norris
  4. Charles Leclerc
  5. George Russell
  6. Liam Lawson
  7. Franco Colapinto
  8. Oscar Piastri
  9. Arvid Lindblad
  10. Nico Hulkenberg
  11. Esteban Ocon
  12. Pierre Gasly
  13. Gabriel Bortoleto
  14. Yuki Tsunoda
  15. Alexander Albon
  16. Oliver Bearman
  17. Fernando Alonso
  18. Valtteri Bottas
  19. Carlos Sainz
  20. Sergio Pérez
  21. Lance Stroll
  22. Lewis Hamilton

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Noticias relacionadas

Clasificación tras el GP de España

  1. Andrea Kimi Antonelli: 292 puntos
  2. George Russell: 211 pts
  3. Lewis Hamilton: 191 pts
  4. Lando Norris: 186 pts
  5. Charles Leclerc: 167 pts
  6. Max Verstappen: 145 pts
  7. Oscar Piastri: 120 pts
  8. Isack Hadjar: 71 pts
  9. Lam Lawson: 59 pts
  10. Pierre Gasly: 41 pts
  11. Arvid Lindblad: 31 pts
  12. Franco Colapinto: 27 pts
  13. Oliver Bearman: 18 pts
  14. Gabriel Bortoleto: 10 pts
  15. Nico Hülkenberg: 7 pts
  16. Carlos Sainz: 6 pts
  17. Alex Albon: 5 pts
  18. Esteban Ocon: 3 pts
  19. Fernando Alonso: 3 pts
  20. Yuki Tsunoda:1 pts
  21. Valtteri Bottas: 0 pts
  22. Lance Stroll: 0 pts
  23. Sergio Pérez: 0 pts

Fuente: Sport

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